Incidente mortale nella notte in Calabria: auto contro un albero, perde la vita il conducente

Nella notte, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, Distaccamento di Soverato, è intervenuta nella frazione Fiasco Baldaia, nel comune di Squillace (CZ), a seguito di un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento, una vettura, una Lancia Y, è andata ad impattare violentemente contro un albero terminando la propria corsa fuori carreggiata. A bordo del veicolo si trovava il solo conducente che, rimasto incastrato tra le lamiere a seguito del violento impatto, è deceduto. Il personale sanitario del Suem 118, giunto sul posto, ne ha constatato il decesso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza dell’area interessata e del veicolo incidentato. Le operazioni di recupero della salma e di rimozione del mezzo sono state eseguite successivamente all’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria. Presenti sul posto i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.