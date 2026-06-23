Incidente mortale in Lombardia, muore uomo originario di Joppolo

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio in Lombardia, lungo la strada statale 233, nel territorio comunale di Cadegliano Viconago, in provincia di Varese. Nell’impatto ha perso la vita Antonio Zappani, 42 anni, originario di Joppolo, nel Vibonese, e residente a Valganna. Secondo le prime informazioni disponibili, il sinistro avrebbe coinvolto una moto e un camion. L’urto si è rivelato fatale per il motociclista, che non sarebbe riuscito a sopravvivere alle conseguenze del violento impatto. La notizia ha rapidamente raggiunto anche la Calabria, dove l’uomo era conosciuto e dove conservava le proprie radici familiari.

La vittima era originaria del Vibonese

La vittima dell’incidente mortale a Varese era molto legata alla comunità di Joppolo, centro della provincia di Vibo Valentia da cui era originaria. La morte di Antonio Zappani ha suscitato profondo cordoglio tra quanti lo conoscevano, sia in Lombardia sia nel territorio vibonese. Il 42enne viveva a Valganna, ma le sue origini calabresi erano note e sentite. La tragedia ha colpito due comunità, unite dal dolore per una vita spezzata improvvisamente lungo una delle arterie stradali della provincia varesina.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro avvenuto lungo la statale 233. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause che hanno portato all’impatto tra la moto condotta dal 42enne e il mezzo pesante. Al momento restano da verificare diversi aspetti, tra cui la posizione dei veicoli, le condizioni della strada e l’esatta sequenza dei fatti. I rilievi eseguiti sul luogo dell’incidente saranno determinanti per stabilire eventuali responsabilità e ricostruire gli ultimi istanti prima della tragedia.

Dolore tra Lombardia e Calabria

La scomparsa di Antonio Zappani lascia sgomenti familiari, amici e conoscenti. Il dramma avvenuto nel territorio di Cadegliano Viconago si aggiunge alla lunga scia di incidenti che continuano a segnare le strade italiane, riportando al centro dell’attenzione il tema della sicurezza, soprattutto per chi viaggia su due ruote. La comunità calabrese di Joppolo piange un suo concittadino d’origine, mentre in provincia di Varese proseguono gli accertamenti per fare piena luce su quanto accaduto.