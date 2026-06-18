Incidente a Reggio Calabria sulla SS106: moto a terra, sul posto ambulanza e polizia

Momenti di apprensione poco fa lungo la SS106 a Pellaro, nella zona sud di Reggio Calabria, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una moto. Secondo le prime informazioni, il mezzo a due ruote sarebbe finito a terra sulla carreggiata, richiamando l’attenzione degli automobilisti in transito e rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza, insieme agli agenti della polizia, impegnati nella gestione della viabilità e nei primi accertamenti utili a ricostruire quanto accaduto. La presenza dei mezzi di emergenza ha inevitabilmente provocato rallentamenti lungo un tratto particolarmente trafficato della Statale 106, arteria fondamentale per i collegamenti dell’area jonica reggina.

Moto a terra e soccorsi immediati a Pellaro

La scena dell’incidente a Pellaro ha destato preoccupazione tra i presenti: la moto a terra e l’arrivo dell’ambulanza hanno fatto temere conseguenze per il conducente o per eventuali persone coinvolte. Al momento, tuttavia, non sono ancora disponibili informazioni ufficiali sulle condizioni del motociclista né sull’esatta dinamica del sinistro. L’incidente sulla SS 106 ha creato disagi alla circolazione nella zona di Pellaro, con rallentamenti per i veicoli in transito. La presenza della polizia si è resa necessaria anche per mettere in sicurezza il tratto interessato e consentire le operazioni di soccorso senza ulteriori rischi per automobilisti e pedoni. La Statale 106 a Reggio Calabria è una delle strade più percorse della fascia jonica e ogni episodio di questo tipo provoca inevitabilmente ripercussioni sul traffico, soprattutto nelle ore di maggiore passaggio. Gli automobilisti sono invitati alla massima prudenza e a prestare attenzione alle indicazioni delle forze dell’ordine.

Dinamica ancora da chiarire

Restano da chiarire le cause dell’incidente a Reggio Calabria avvenuto poco fa sulla SS 106 a Pellaro. Gli agenti stanno raccogliendo gli elementi necessari per ricostruire la sequenza dei fatti e verificare eventuali responsabilità. Maggiori dettagli potranno emergere nelle prossime ore, quando saranno completati i rilievi e arriveranno eventuali comunicazioni ufficiali. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale lungo la SS 106, spesso teatro di incidenti e situazioni di pericolo. In attesa di aggiornamenti, la priorità resta la gestione dell’emergenza e il ripristino della normale circolazione nel tratto interessato.