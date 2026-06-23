Incidente a Reggio Calabria, auto finisce fuori strada e sfiora un fabbricato: “grave pericolo segnalato da tempo”

“L’incidente verificatosi nelle scorse ore lungo Via Abate S. Elia, in corrispondenza del torrente, conferma purtroppo la fondatezza delle preoccupazioni che il Comitato di Quartiere Ravagnese, S. Elia e Saracinello aveva formalmente rappresentato al Comune di Reggio Calabria con PEC dell’11 giugno 2026. In quella comunicazione venivano evidenziate alcune criticità presenti lungo il tratto stradale interessato, tra cui l’assenza o l’incompletezza del parapetto di protezione, segnalando il concreto rischio che un veicolo potesse fuoriuscire dalla carreggiata. A distanza di appena due settimane, proprio nel punto indicato nella nostra segnalazione, si è verificato un incidente che ha visto un’autovettura impattare contro la parte residua del parapetto esistente, finendo con una ruota oltre il margine della carreggiata“. È quanto denunciato dal Comitato di Quartiere Ravagnese-S. Elia-Saracinello in merito alla criticità della strada in via Abate S. Elia che ha portato a un incidente che rischiava di avere tragiche conseguenze.

“Fortunatamente le conseguenze non sono state ben più gravi. – sottolinea il Comitato – Tuttavia, quanto accaduto dimostra che il rischio segnalato non era un’ipotesi teorica, ma una situazione concreta che richiedeva attenzione e verifiche tempestive. Non spetta al Comitato formulare valutazioni sulle responsabilità dell’accaduto. Tuttavia, riteniamo doveroso evidenziare che il pericolo era stato segnalato preventivamente e che, ad oggi, la comunicazione trasmessa agli uffici competenti risulta ancora priva di riscontro. È proprio questo il punto sul quale chiediamo una riflessione.

Le segnalazioni che riguardano la sicurezza dei cittadini non possono essere considerate semplici pratiche amministrative. Quando viene evidenziata una situazione che potrebbe compromettere l’incolumità degli utenti della strada, è necessario che vengano effettuate verifiche rapide e che si valutino gli interventi necessari alla messa in sicurezza. Le segnalazioni urgenti non servono a descrivere problemi già verificatisi. Servono ad evitare che si verifichino.

In questo caso, fortunatamente, l’incidente non ha avuto conseguenze peggiori. Ma sarebbe un errore limitarsi a considerarlo un episodio isolato. Esso rappresenta piuttosto la conferma che una criticità esiste e che necessita di essere affrontata senza ulteriori rinvii. Per questo motivo il Comitato ha trasmesso una nuova PEC al Settore Manutenzione Urbana chiedendo un intervento urgente per il completamento delle protezioni stradali e la messa in sicurezza dell’intera area.

La comunicazione è stata inviata per conoscenza anche al Sindaco del Comune di Reggio Calabria, al Presidente della IV Circoscrizione e al Comandante della Polizia Locale, affinché tutte le istituzioni competenti siano pienamente informate della situazione e possano contribuire, per quanto di rispettiva competenza, ad una rapida risoluzione della criticità segnalata.

Riteniamo infatti che la sicurezza stradale e la tutela dell’incolumità pubblica debbano rappresentare una priorità assoluta e che le segnalazioni aventi carattere di urgenza meritino attenzione, verifiche tempestive e riscontri adeguati, soprattutto quando riguardano situazioni che possono esporre i cittadini a rischi concreti e prevedibili. La sicurezza non può dipendere dalla fortuna E la manutenzione del territorio non dovrebbe intervenire dopo gli incidenti, ma prima che essi possano verificarsi“, conclude il Comitato.