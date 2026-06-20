Incendio sulla SS106 Jonica: chiusa la carreggiata a Trebisacce, traffico bloccato in entrambe le direzioni

Interrotta la circolazione in entrambe le direzioni al km 383,800 per consentire le operazioni di messa in sicurezza dei Vigili del Fuoco. Sul posto Anas e Polizia Stradale per il ripristino della viabilità

Incendio
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

A causa di un incendio, divampato al km 383,800, è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 106 ‘Jonica’ nel territorio comunale di Trebisacce, in provincia di Cosenza. La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco per l’incendio divampato al di fuori della sede stradale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

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