Incendiati due mezzi in un cantiere a Cosoleto, indagano i carabinieri

Un incendio di natura dolosa ha danneggiato due mezzi all’interno di un cantiere pubblico attivo per la realizzazione della rete di collettamento delle acque bianche nel comune di Cosoleto. A denunciare l’accaduto ai carabinieri è stato l’imprenditore vibonese Pietro Nocera, amministratore della Costruire Group, ditta affidataria dei lavori. Secondo quanto riferito nella denuncia ignoti avrebbero appiccato il fuoco a un escavatore Yanmar e a un Bobcat parcheggiati all’interno dell’area di cantiere.

L’allarme sarebbe scattato alle 2:22 grazie al sistema satellitare installato su uno dei mezzi, che ha segnalato un’anomalia alla centrale operativa. Solo alcune ore dopo l’imprenditore è stato informato dell’accaduto dalle forze dell’ordine intervenute sul posto. Nella denuncia Nocera ha dichiarato di non aver ricevuto, di recente, minacce o richieste estorsive legate ai lavori in corso. Ha tuttavia ricordato precedenti episodi intimidatori subiti negli anni passati, tra incendi di mezzi e tentativi di estorsione. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno verificando la natura del rogo, oltre a raccogliere elementi utili per l’identificazione dei responsabili. Nessuna pista viene al momento esclusa con quella del racket che resta la più battuta.