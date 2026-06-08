Il Telegraph fa dietrofront sulla Sicilia: “la più bella isola del Mediterraneo”

Il Telegraph cambia registro sulla Sicilia, pochi giorni dopo l’articolo sulle nozze di Dua Lipa e Callum Turner, dedicando alla regione un lungo speciale nella sezione viaggi. Dopo aver definito Bagheria e Villa Valguarnera “ex covo della mafia” ed “ex roccaforte di Cosa Nostra”, il quotidiano britannico ora titola: “perché la Sicilia è la più bella isola del Mediterraneo, secondo chi ci vive”. Il nuovo articolo rappresenta un deciso cambio di tono, celebrando le peculiarità storiche, culturali e paesaggistiche dell’Isola, in netto contrasto con le critiche precedenti che avevano suscitato reazioni e proteste.

La Sicilia secondo il Telegraph: crocevia di cultura e slow living

Nello speciale, il Telegraph mette a confronto 50 isole sulla base di oltre 30 parametri, definendo la Sicilia un “crocevia di gastronomia, architettura e cultura, plasmato da uno stile di vita che continua a seguire un ritmo lento e autentico”. Il giornale sottolinea come la regione rappresenti un’esperienza unica per i visitatori e per chi decide di viverci: “oggi il concetto di slow living è ricercato da molti, ma nella regione più meridionale d’Italia è da sempre uno stato mentale”.

L’articolo esalta le spiagge, le rovine antiche, i vulcani, i siti Unesco, i ristoranti stellati e gli hotel di alto livello, evidenziando come la Sicilia resti difficile da paragonare ad altri luoghi del Mediterraneo. La narrazione del quotidiano mette in risalto la luce, i paesaggi e il mare, sottolineando l’unicità dell’Isola anche attraverso le testimonianze di chi ha scelto di vivere o tornare in Sicilia. Nel pezzo si legge infatti: “la Sicilia è un museo a cielo aperto. L’unico luogo che la supera è Roma” e ancora: “Il concetto di vita lenta è ricercato e desiderato da molti, ma in Sicilia è sempre stato uno stato mentale“.

Riconoscimento istituzionale e soddisfazione del presidente della Regione

Il riconoscimento del Telegraph è stato accolto con entusiasmo dalle istituzioni locali. Il presidente della Regione Renato Schifani ha dichiarato: “questo autorevole riconoscimento del Telegraph, che definisce la Sicilia la più bella isola del Mediterraneo, è una testimonianza che valorizza non soltanto il nostro straordinario patrimonio paesaggistico, culturale e monumentale, ma soprattutto l’autenticità, l’ospitalità e il senso di comunità che contraddistinguono i siciliani”. La dichiarazione sottolinea come il premio internazionale conferisca non solo visibilità turistica all’Isola, ma anche un riconoscimento ai valori culturali e sociali che caratterizzano la vita quotidiana dei siciliani, rafforzando l’immagine della regione come meta di eccellenza per turismo, gastronomia e patrimonio storico.

Un cambio di narrativa significativo

Il passaggio del Telegraph da un ritratto controverso e negativo a un omaggio completo alla Sicilia evidenzia una rivalutazione del racconto mediatico dell’Isola. Lo speciale viaggi conferma il ruolo della Sicilia come simbolo di autenticità mediterranea, in grado di combinare storia, cultura e lifestyle, e rappresenta un invito per il pubblico internazionale a riscoprire la regione sotto una luce nuova e positiva. Questo articolo del quotidiano britannico non solo ristabilisce l’immagine dell’Isola, ma rafforza anche il messaggio che la Sicilia è una destinazione di eccellenza nel panorama internazionale, capace di attrarre visitatori e appassionati di cultura in cerca di esperienze autentiche e memorabili.