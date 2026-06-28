Il “Tango Festival dello Stretto” infiamma Reggio Calabria: danza e passione al Circolo “Polimeni” | FOTO

Quattro giorni di musica, danza, formazione, spettacolo e, soprattutto, passione che solo il tango argentino sa regalare. Il “Tango Festival dello Stretto” ha riunito, a Reggio Calabria, tantissimi appassionati di tango argentino da tutto il Sud Italia. Giunta alla sua undicesima edizione, la kermesse, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Lady Francy, può essere definita come un appuntamento consolidato per la promozione culturale e turistica del territorio. Oltre ai tanti tangueros, sono sbarcati a Reggio Calabria anche maestri di fama internazionale, orchestre e dj.

La sala Umberto Boccioni di Palazzo Alvaro ha aperto le 4 giornate con Carol Di Monaco e Simo Raucci e la milonga “Città Metropolitana”, animata dal TDJ Maestro Javier Guiraldi. Il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” ha ospitato stage di tango tenuti da alcune fra le coppie più famose a livello internazionale quali Yanina Quinones e Neri Piliu, Yanina Muzyka ed Emmanuel Casal, Eva Petruzzi e Francesco Panei. Nella serata di venerdì si sono esibiti Yanina Quinones e Neri Piliu, accompagnati dalla straordinaria musica della Tango Spleen Orquesta, formazione riconosciuta e premiata a livello internazionale e tra le più apprezzate nel panorama del tango contemporaneo.

Sabato 27 giugno, sempre al Circolo “Polimeni”, si sono tenute lezioni e workshop guidati da Yanina Muzyka ed Emmanuel Casal, Eva Petruzzi e Francesco Panei e Yanina Quinones e Neri Piliu. In serata spazio alla tradizionale Milonga dello Stretto, animata dal Tdj Luca Caruso, seguita dall’atteso show di Yanina Muzyka ed Emmanuel Casal.

Questa sera, domenica 28 giugno, la chiusura dell’evento presso il Circolo “Polimeni” con la Milonga de Despedida, curata dal Tdj Giuseppe Puglisi, e lo spettacolo di Eva Petruzzi e Francesco Panei, prima della ronda finale di saluto che vedrà protagonisti tutti i maestri.