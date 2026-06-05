Il Siracusa fa chiarezza e rompe il silenzio: cosa succede sul futuro societario, sulla cessione e sull’iscrizione alla Serie D

Il Siracusa Calcio rompe il silenzio e interviene per fare chiarezza sulle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. Il club azzurro, attraverso una nota ufficiale, ha confermato di essere al lavoro per completare le procedure necessarie all’iscrizione al prossimo campionato di Serie D e, contestualmente, di avere in corso trattative finalizzate a una nuova composizione societaria. Un passaggio ritenuto delicato e strategico per il futuro del progetto sportivo, che la società afferma di voler affrontare con riservatezza e attenzione, rassicurando tifosi, sponsor, addetti ai lavori e città.

“Siracusa Calcio 1924 ritiene doveroso intervenire per fare chiarezza rispetto alle numerose indiscrezioni e alle informazioni non ufficiali che stanno circolando nelle ultime settimane. La società desidera innanzitutto scusarsi con i propri tifosi, gli sponsor, gli addetti ai lavori e l’intera Città per il lungo periodo di silenzio comunicativo. Tale scelta è stata dettata esclusivamente dalla volontà di affrontare con la massima attenzione e riservatezza una serie di passaggi societari particolarmente delicati e importanti per il futuro del club. Si comunica che la società sta provvedendo, nei termini previsti e con il massimo impegno, al perfezionamento di tutte le procedure necessarie per l’iscrizione al prossimo campionato di Lega Nazionale Dilettanti“.

Contestualmente, sono in corso trattative e interlocuzioni concrete finalizzate ad una nuova composizione societaria, con l’obiettivo di rafforzare la struttura del club e garantire solidità e prospettive di crescita al progetto sportivo. Alla luce delle numerose ricostruzioni e voci diffuse negli ultimi giorni, Siracusa Calcio 1924 precisa che qualsiasi notizia riguardante la società, il futuro assetto societario, l’iscrizione al campionato e ogni altra attività del club dovrà considerarsi attendibile esclusivamente se pubblicata attraverso i canali ufficiali della società. Ogni altra informazione, non proveniente direttamente dal club, è da ritenersi priva di carattere ufficiale.

La società, già a stretto contatto con le Istituzioni cittadine, continuerà ad aggiornare la tifoseria e gli organi di informazione non appena vi saranno sviluppi concreti e definitivi da comunicare. Siracusa Calcio 1924 ringrazia tutti coloro che, anche in questo momento, continuano a dimostrare attaccamento, fiducia e senso di appartenenza ai colori azzurri”.

Il messaggio del club punta dunque a ristabilire un canale ufficiale con la tifoseria e con gli organi di informazione, invitando a considerare attendibili solo le comunicazioni provenienti direttamente dalla società. Al centro restano l’iscrizione al prossimo campionato, il futuro assetto societario e la volontà di garantire continuità e prospettive di crescita al progetto azzurro.