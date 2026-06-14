Il rombo dei motori conquista lo Stretto: al via il secondo raduno Alfa Romeo e multimarca a Reggio Calabria | FOTO e VIDEO

La splendida cornice dello Stretto di Messina si tinge del rosso della passione automobilistica. Oggi, domenica 14 giugno 2026, la città calabrese ospita il 2° Raduno di Auto Storiche Multimarca e Sportive Alfa Romeo Città di Reggio Calabria, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei motori e del design automobilistico. L’evento, che bissa il successo della prima edizione dello scorso anno, ha richiamato una folla di curiosi e collezionisti, trasformando il lungomare in un vero e proprio museo a cielo aperto dove la storicità delle vetture si fonde con la bellezza del paesaggio locale.

Un sodalizio tra Sicilia e Calabria nel segno del Biscione

L’organizzazione di questa importante manifestazione nasce dalla sinergia e dall’impegno del Club Alfisti Etnei, un’importante realtà nata originariamente in Sicilia ma che ha saputo espandersi con successo oltre i confini dell’isola. In particolare, la riuscita dell’evento si deve alla determinazione della sezione di Reggio Calabria, guidata dal presidente Antonio Morabito. Questa sezione distaccata rappresenta un punto di riferimento fondamentale per gli appassionati del territorio calabrese, unendo idealmente le due sponde dello Stretto sotto la bandiera del mitico brand milanese. Il presidente Morabito ha espresso profonda gratitudine verso l’amministrazione comunale, ringraziando calorosamente il sindaco Cannizzaro, anch’egli noto appassionato di motori, e tutto il suo staff per aver concesso le autorizzazioni necessarie e il patrocinio, rendendo possibile la realizzazione di questa seconda edizione.

L’evoluzione dell’evento dall’identità Alfa Romeo al multimarca

Rispetto all’anno precedente, il raduno di quest’anno presenta importanti novità che testimoniano la volontà degli organizzatori di far crescere la manifestazione. Sebbene il marchio Alfa Romeo rimanga il fulcro centrale e l’ispirazione originaria dell’incontro, il club ha deciso di allargare i propri orizzonti. L’edizione del 2026 è stata infatti ufficialmente aperta ad altri marchi, trasformandosi in un evento per auto storiche multimarca e sportive, con spazio dedicato anche alle motociclette. Questa scelta strategica è stata pensata per accogliere il maggior numero possibile di persone e per celebrare la passione per i motori a trecentosessanta gradi. L’Alfa Romeo diventa così lo splendido pretesto per unire una comunità più ampia di persone che condividono lo stesso amore per la meccanica, l’eleganza e la storia della mobilità su due e quattro ruote.

Il programma della giornata tra esposizione statica e convivialità

Il programma dell’evento è stato strutturato per bilanciare perfettamente il momento espositivo e quello della socializzazione. La prima parte della giornata, che si protrae fino all’ora di pranzo, prevede un’esposizione statica delle vetture e dei motoveicoli nella centralissima e panoramica Arena dello Stretto. Qui i visitatori possono ammirare da vicino modelli iconici del passato e splendide vetture sportive moderne, scattare foto e confrontarsi direttamente con i proprietari dei veicoli. Successivamente, la carovana di auto storiche si sposterà in modalità dinamica verso la località di Saline Joniche. Il momento conviviale del pranzo si terrà presso il Lido Il Veliero, dove i partecipanti potranno rilassarsi e gustare le specialità locali a base di pesce e pizza a due passi dalla spiaggia. A conclusione della giornata, l’evento prevede un momento di grande intrattenimento con l’estrazione di premi esclusivi offerti dagli sponsor ufficiali della manifestazione, tra cui spiccano Maratona Racing e Matra, partner storici che sostengono la cultura automobilistica nella regione.