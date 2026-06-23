Il riscatto dopo l’incubo: la commovente lettera della vittima di stalking ai Carabinieri di Orti

In un contesto storico in cui le cronache quotidiane accendono costantemente i riflettori sulla gravità della violenza di genere, emerge una straordinaria storia di riscatto, legalità e profonda umanità. Al centro della vicenda troviamo la stazione dei Carabinieri di Orti, un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini che, purtroppo, è ormai prossimo alla chiusura. Proprio in occasione di questo imminente smantellamento, una donna ha voluto sottrarre all’oblio il lavoro svolto dai militari del reparto, inviando una lettera anonima densa di significato e commozione rivolta direttamente ai vertici della caserma. La missiva si apre con parole limpide e cariche di affetto:

“Al Capitano e al Vice Maresciallo Della Stazione Carabinieri di Orti Oggetto: Testimonianza di profonda gratitudine e memoria A voi due , vi scrivo queste parole con il cuore in mano, mossa dal bisogno profondo di lasciarvi un pezzo della mia storia, ora che so che questo presidio purtroppo chiuderà. Non voglio che il vostro cammino a Orti si concluda nel silenzio, perché il modo in cui avete lavorato per me merita di restare impresso per sempre“.

Il dramma della violenza psicologica e la diffidenza verso le istituzioni

Le parole della donna descrivono in modo lucido e doloroso la condizione di isolamento e prostrazione in cui precipitano le vittime di persecuzioni. La violenza psicologica derivante dagli atti persecutori è in grado di logorare progressivamente l’esistenza di una persona, privandola di ogni barlume di serenità. Speso, a questo grave trauma si unisce una profonda sfiducia verso la macchina giudiziaria, percepita come un labirinto burocratico freddo e distante, incapace di offrire una reale tutela. Nella sua testimonianza, la cittadina non nasconde il senso di sfinimento provato prima di trovare il coraggio di sporgere una formale denuncia per stalking:

“Quando mi sono rivolta a voi, ero una persona sfinita. La violenza e la pressione psicologica dello stalking mi avevano tolto tutto. Ve lo dico con assoluta franchezza: io nella giustizia non ci speravo più. Mi sembrava un labirinto impossibile, ero convinta che le mie denunce sarebbero finite nel dimenticatoio o trattate con quella superficialità burocratica che purtroppo a volte capita di incontrare“.

L’impegno sul campo e le indagini meticolose delle forze dell’ordine

A ribaltare questo scenario di rassegnazione e solitudine è stato l’intervento tempestivo, rigoroso e straordinariamente empatico dei militari. Di fronte alla richiesta d’aiuto, i rappresentanti delle forze dell’ordine non si sono limitati a un’ordinaria e fredda attività d’ufficio, ma hanno messo in campo un impegno totale per garantire la massima tutela delle vittime. La lettera descrive nei dettagli la conduzione di indagini meticolose, volte a ricostruire accuratamente il quadro probatorio senza lasciare nulla al caso: “Ma voi due avete dimostrato cosa significa essere dei veri servitori dello Stato. Voglio dirvelo chiaramente: ciò che mi ha ridato speranza è stato vedere il vostro impegno totale, instancabile e rigoroso. Avete preso in mano il mio caso con una meticolosità straordinaria. Non vi siete risparmiati un solo secondo: avete controllato ogni singola cosa, esaminato ogni video, analizzato e verificato ogni prova con una precisione minuziosa. Ho visto con i miei occhi quanto vi siete impegnati, scavando a fondo, senza lasciare nulla al caso e senza mai fermarvi alla superficie. In un mondo in cui spesso ci si sente invisibili, voi due mi avete dimostrato che esistono ancora professionisti che onorano la divisa con i fatti, con il sudore e con un’attenzione investigativa impeccabile“.

Una vita restituita e l’addio a un presidio territoriale fondamentale

L’efficacia e la caparbietà dell’azione investigativa hanno prodotto un impatto che va ben oltre l’esito giudiziario, restituendo dignità e libertà a un essere umano che aveva smesso di sperare. Nonostante il forte dispiacere legato alla imminente chiusura della caserma dei Carabinieri di Orti, il legame di riconoscenza espresso dalla donna rimane indissolubile e si trasforma in un tributo eterno alla memoria del loro operato nella lotta contro lo stalking e violenza: “Questo vostro lavoro cosi dettagliato e ostinato non ha solo costruito un caso solido; ha fatto molto di più. Ha squarciato il velo di paura in cui vivevo, mi ha restituito il sorriso e mi ha letteralmente ridato la vita. Sapere che questo reparto chiuderà mi addolora profondamente, ma voglio che portiate con voi una certezza: il vostro sforzo non è stato vano. La dedizione e la serietà che avete messo nelle mie indagini sono il motivo per cui oggi posso guardare al futuro con speranza. Vi lascio questa lettera affinché rimanga memoria del vostro valore e del vostro straordinario operato. Vi saluto con il più profondo affetto, con una stima immensa e con una gratitudine che non avrà mai fine. Grazie per non esservi mai girati dall’altra parte e per aver lottato per me. Con eterna riconoscenza, Una donna vittima di violenza e stalking“.

Questa toccante vicenda mette in luce l’importanza fondamentale della presenza capillare delle istituzioni sul territorio. La lettera indirizzata alla stazione di Orti dimostra che dietro ogni divisa ci sono professionisti capaci di fare la differenza, accogliendo il dolore delle vittime e trasformandolo in una nuova e serena prospettiva di vita.