Il reggino Michael Mollica campione d’Italia Juniores di Karate, Cardia: “orgoglio per Reggio e per tutta la Calabria”

Michael Mollica è il nuovo Campione d’Italia Juniores FIJLKAM nella categoria -50 kg. Un risultato di grande prestigio per la Fortitudo 1903 di Reggio Calabria, che ha conquistato anche un eccezionale quarto posto nazionale, confermandosi tra le realtà più importanti del panorama sportivo italiano. Un successo che porta in alto il nome di Reggio Calabria e dell’intera regione, come sottolineato dal consigliere Mario Cardia. “La straordinaria affermazione di Michael Mollica, nuovo Campione d’Italia Juniores FIJLKAM nella categoria -50 kg, e l’eccezionale quarto posto nazionale conquistato dalla Fortitudo 1903 di Reggio Calabria rappresentano una pagina di grande orgoglio per la nostra città e per l’intera Calabria”. Così il Consigliere Mario Cardia, che continua: “dietro questo risultato non c’è soltanto una medaglia d’oro, ma anni di sacrifici, allenamenti, passione e una straordinaria capacità di fare squadra. La Fortitudo 1903 si conferma una realtà d’eccellenza del panorama sportivo italiano e un autentico punto di riferimento per tanti giovani che, attraverso lo sport, imparano i valori del rispetto, della disciplina e dell’impegno”.

Cardia ha poi rivolto un messaggio di congratulazioni all’atleta, allo staff tecnico e all’intera società sportiva, evidenziando il valore educativo e sociale dello sport per la comunità. “A Michael Mollica, ai tecnici, ai dirigenti e a tutta la famiglia della Fortitudo 1903 rivolgo le mie più sentite congratulazioni. Successi come questo dimostrano che Reggio Calabria sa esprimere talenti straordinari e che investire nello sport significa investire nel futuro della nostra comunità. Continuiamo a sostenere e valorizzare queste eccellenze, perché ogni traguardo raggiunto dai nostri giovani è una vittoria che appartiene a tutta la città”, conclude Cardia.