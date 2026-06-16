Il programma dell’Infiorata di Taurianova 2026: arte floreale, street food, fuochi d’artificio e spettacoli | INTERVISTA

Dal 19 al 21 giugno Taurianova tornerà a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: l’Infiorata, evento ormai capace di coinvolgere non solo l’intera regione, ma anche un pubblico proveniente da oltre i confini calabresi. La manifestazione prenderà il via la sera del 19 giugno con la tradizionale posa dei fiori, che proseguirà per tutta la notte fino all’alba. Nella mattinata successiva saranno completati gli allestimenti intorno al percorso dell’Infiorata, con i tappeti floreali, le colonnine con i fiori e tutti gli elementi decorativi che accompagneranno l’evento.

Già dalla tarda mattinata è atteso l’arrivo di un pubblico numeroso: gli organizzatori prevedono infatti migliaia di presenze, anche alla luce del numero significativo di pullman che quest’anno raggiungeranno Taurianova. L’inaugurazione ufficiale è prevista per le ore 18:00.

Anche quest’anno Piazza Italia ospiterà uno street food variegato, con numerosi prodotti della cucina regionale e la partecipazione di diverse aziende siciliane, presenti a Taurianova per proporre le proprie specialità. Lungo il percorso dell’Infiorata saranno inoltre allestiti altri stand, tra cui una mostra di piante grasse.

La sera di sabato spazio anche all’arte, con una mostra dedicata a due artisti calabresi: Annunziato Vizzari e Maria Morgante. Sempre sabato sera, a Piazza Italia, torneranno i suggestivi fuochi piromusicali, uno dei momenti più attesi della manifestazione.

La giornata di domenica mattina sarà dedicata ai più piccoli, con uno spettacolo per bambini, laboratori e scivoli gratuiti messi a disposizione di tutti i bambini.

Nel pomeriggio il programma proseguirà con il duo comico Pasquale Caprì e Benvenuto Marra, accompagnato dagli “Aldo al quadrato”. La sera, invece, Piazza Italia si trasformerà in una grande pista da ballo con uno spettacolo di musica dance dedicato agli anni ’80, ’90 e 2000, pensato per coinvolgere il pubblico in un momento di festa collettiva. Sono previsti anche interventi musicali con Giulio Candido e DJ Melo.

A chiudere la manifestazione sarà il tradizionale spallamento, il momento più atteso dai bambini, che potranno correre lungo il tappeto dell’Infiorata. Seguiranno i saluti finali e l’arrivederci al 2027, anno della nona edizione.

L’edizione del 2027 si annuncia particolarmente significativa: sarà infatti quella che darà la possibilità all’Infiorata di Taurianova di fregiarsi anche del titolo di Patrimonio universale dell’umanità. Di seguito, l’intervista a Nello Stranges, in merito al programma dell’Infiorata di Taurianova 2026, realizzata da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb.