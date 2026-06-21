Il problema idrico di Catona si allarga: “zona tra mare e Nazionale senz’acqua. Ma nei giardini stranamente…”

Pochi minuti fa, su StrettoWeb, abbiamo scritto un articolo riguardante un problema idrico presente nel rione Casalotto di Catona, periferia Nord della città di Reggio Calabria. Un problema idrico che sembra allargarsi, anche perchè una lettrice, leggendo il precedente articolo, ha voluto aggiungere anche la sua testimonianza. “Ho appena letto l’articolo sulla mancanza di acqua a Catona. Questa situazione non si verifica soltanto nella zona Casalotto, ma esiste anche nella parte iniziale del quartiere, tra la zona limoneto e la nazionale. – ha dichiarato la lettrice – Ricomprende tutta la zona tra mare e Nazionale, fino alla chiesa di San Francesco.

Ogni estate, soprattutto il fine settimana, non arriva neanche l’acqua per riempire le cisterne. Più volte ho segnalato alla Sorical, che a differenza dell’altro signore denunciate, ha sempre risposto, senza alcun risultato. Ho anche segnalato che questa zona è piena di giardini ai quali (stranamente) non manca acqua e cortesemente di verificare. Ma, anche in questo caso, la denuncia è andata a vuoto. A questo punto, non resta che relazionare agli organi competenti, perché le bollette arrivano per un servizio non erogato e non intendo pagare anche per chi ne sta usufruendo in abbondanza“.