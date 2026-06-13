Il poeta reggino Luciano Tribisonda tra i finalisti del Premio Letterario Nazionale Bukowski

Importante riconoscimento letterario per il poeta reggino Luciano Tribisonda, selezionato tra i finalisti della XIII edizione del Premio Letterario Nazionale Bukowski, uno dei più prestigiosi concorsi italiani dedicati alla narrativa e alla poesia inedita. L’edizione 2026 del premio ha registrato una partecipazione particolarmente elevata, con 992 autori iscritti provenienti da tutta Italia, suddivisi tra le sezioni Romanzo inedito (349 partecipanti), Racconto inedito (379) e Poesia inedita (264).

Tribisonda figura tra i finalisti della competizione, il cui elenco ufficiale è stato pubblicato dagli organizzatori del Premio Bukowski, promosso dalla casa editrice Giovane Holden Edizioni in collaborazione con l’Associazione Culturale I Soliti Ignoti e il blog Letterario Vitamina L e Irbil. La giuria del premio è presieduta da Simona Viciani, traduttrice ufficiale di Charles Bukowski in Italia, ed è composta inoltre da Rosa Galli Pellegrini, docente, saggista, poetessa e romanziera, e da Alessandro Izzi, scrittore, drammaturgo e saggista.

Per Tribisonda si tratta dell’ennesima conferma di un percorso letterario in continua crescita. L’autore reggino, già noto per la raccolta poetica “Stelle Dissidenti” proposta al Premio Strega 2026 vedrà inoltre la propria opera inclusa nell’antologia ufficiale del premio, “Bukowski. Inediti di ordinaria follia – Vol. 13”, che raccoglierà i lavori dei finalisti.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 27 giugno a Viareggio, presso l’Hotel Residence Esplanade, dove saranno annunciati i vincitori delle diverse sezioni e assegnati i premi previsti dal concorso. L’approdo alla finale del Premio Bukowski rappresenta un risultato di rilievo per la letteratura calabrese, che ancora una volta si conferma capace di stupire ed emozionare, portando alla ribalta nazionale voci autentiche e originali come quella di Luciano Tribisonda.