Il Peperoncino di Calabria ottiene il riconoscimento Igp dall’UE

Il Peperoncino di Calabria Igp è ufficialmente iscritto nel registro europeo delle Indicazioni geografiche. La denominazione è stata registrata oggi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si tratta di una delle produzioni più simboliche e caratteristiche dell’agroalimentare italiano e calabrese in particolare. Cia-Agricoltori Italiani della Calabria esprime “profonda soddisfazione e orgoglio” per questo traguardo che “rappresenta il coronamento di un lungo percorso e premia il lavoro e il sacrificio dei produttori calabresi. Il peperoncino, simbolo indiscusso dell’identità gastronomica e culturale della nostra regione, ottiene finalmente la tutela e la valorizzazione che merita sui mercati internazionali“. Secondo Cia l’Igp “non è solo un marchio di qualità, ma un potente strumento di contrasto alle contraffazioni e un volano economico per le aree rurali della Calabria“.