Il Parco Nazionale del Pollino ospita Va’ Sentiero Fest: oltre 190 km di viaggio a piedi tra Tirreno e Jonio

Dal 5 al 17 luglio il Parco Nazionale del Pollino diventa palcoscenico del primo festival-spedizione d’Italia: il Va’ Sentiero Fest, oltre 190 km di viaggio a piedi tra il Tirreno e lo Jonio. Il format di trekking partecipativo debutta con eventi culturali, divulgazione ambientale, feste e incontri nei borghi e in alcuni dei luoghi più iconici del Parco, tra Basilicata e Calabria. Saranno 10 i comuni coinvolti che accoglieranno i tantissimi partecipanti provenienti da tutte le regioni d’Italia e in cui si ritroveranno celebri personaggi dal mondo della cultura, della montagna, del turismo e dell’ambiente. Il percorso si concluderà al Vinitaly and The City al Parco Archeologico di Sibari, il 17 luglio, con il momento di restituzione dell’esperienza da parte dei partecipanti e il focus sul turismo lento.

Va’ Sentiero Fest nasce dalla collaborazione con Catasta, l’impresa sociale che opera nel territorio come DMC e gestisce l’hub turistico di Campotenese e il Parco Archeologico di Sibari, nell’ambito del progetto “Next Stop Pollino”. La partnership con i fondatori di Va’ Sentiero, Yuri Basilico e Sara Furlanetto, è nata con l’obiettivo di mettere in campo le risorse e il know how necessari a creare un nuovo sistema di valorizzazione e promozione del territorio che mette in primo piano il tessuto locale.

Il 5 luglio a Scalea, tappa inaugurale del Va’ Sentiero Fest, si terrà la conferenza stampa di lancio con il concerto di Giulia Mei.