Il Motoclub Reggio Calabria spegne 51 candeline e porta mille visitatori sul Lungomare

Nella scorsa domenica il “Motoclub Reggio Calabria” ha festeggiato il 51mo anniversario nel corso della manifestazione “2° Villaggio del Motociclista” che, anche quest’anno è stato inserito ufficialmente nel contesto della “Giornata Nazionale dello Sport”, organizzata dal CONI in tutta Italia. La manifestazione ha interessato il Lungomare di Reggio Calabria dalla Piazza Indipendenza fino all’Arena dello Stretto. L’intera zona è stata interdetta alla circolazione, creando così un’atmosfera di festa e di condivisione per grandi e piccini, tra passione e divertimento. Questo importante contesto ha rappresentato un’occasione speciale per celebrare gli oltre cinque decenni di passione, amicizia e cultura motorizzata e ha coinvolto appassionati e famiglie per l’intera giornata, condivisa all’insegna del divertimento e dell’amore verso le due ruote.

All’interno del Villaggio sono stati presenti i principali brand del settore, ottimamente rappresentati dalle proprie concessionarie che hanno esposto e fatto provare le ultime novità, oltre a varie moto d’epoca e a modelli da competizione, tra i quali hanno fatto bella mostra la Honda Motogp L231LV e la KTM 990CR, ammirate da tutti i visitatori. Si è trattato di un’occasione unica per avvicinare il pubblico al mondo delle due ruote, tra spettacoli e test drive. Hanno inoltre partecipato il Club “Aremes Lillo Cavallo” con le ammirate auto d’epoca e le splendide Ferrari, il Club Fiat 500 storiche e la Scuderia automobilistica “ASPROMONTE”, che ha presentato l’edizione 2026 della famosa Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie.

Fonti istituzionali hanno riscontrato la presenza di circa 1.000 visitatori e sono state effettuati 112 test ride. L’appuntamento con gli appassionati è già fissato per la prossima edizione.