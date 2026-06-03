Il mondo ellenico “sbarca” a Reggio Calabria: la culla invisibile del sapere occidentale al Planetarium Pythagoras

Venerdì 5 giugno alle ore 19:00 il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria ospiterà il quinto appuntamento del ciclo: “Il mondo ellenico: la culla invisibile del sapere occidentale — Scienza, Arte e Politica”. Il Professor Pasquale Amato, storico e già docente di Storia dei Partiti e Movimenti Politici all’Università di Messina, terrà una conversazione su: “Il laboratorio politico del Mondo Ellenico”, dedicata all’approfondimento delle pratiche civiche e delle variegate forme di sistema politico delle pòleis greche. L’intervento offrirà una riflessione sul contributo che tali esperienze hanno fornito alla formazione dei principi fondamentali della politica in Occidente e nel mondo, mettendo in evidenza la loro attualità nel dibattito pubblico contemporaneo.

L’iniziativa si rivolge a studenti, docenti, studiosi e cittadini interessati ad approfondire le radici culturali e politiche del mondo antico e a comprendere come esse continuino a orientare le dinamiche istituzionali e partecipative del presente. A seguire si svolgerà l’osservazione astronomica al telescopio, con particolare attenzione a Giove e Venere, che in quella serata appariranno, prospetticamente molto vicini, nella costellazione dei Gemelli. Ingresso libero e gratuito; non occorre prenotare.