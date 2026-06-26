Messina, il ministro Schillaci premia il Prof. Bramanti

“Un giorno ho sentito parlare di un paziente come se fosse un ‘vegetale’, un pacco. Ma io in lui non vedevo un peso, vedevo un essere umano a cui salvare la vita. Ho sentito tutto il dolore dei familiari”. E’ stato quello il momento in cui il professor Dino Bramanti ha deciso di voler fare qualcosa di permanente e di stabile, come neurologo, come scienziato, come uomo. E’ nato così il percorso che ha portato alla nascita dell’Irccs Bonino Pulejo di Messina ed alla guarigione di centinaia di pazienti non più visti come “pesi” ma come persone.

L’evento di Palazzo Madama ha preceduto una serie di tappe di presentazione del libro

La storia di questo percorso e soprattutto le storie di decine di uomini e donne che hanno ritrovato la speranza è adesso un libro “La fabbrica dei risvegli”, scritto da Bramanti ed edito da e-Campus e presentato al Senato presso la Sala Caduti di Nassirya alla presenza del ministro della Salute prof. Orazio Schillaci e del presidente sen. Lucio Malan.

L’evento di Palazzo Madama ha preceduto una serie di tappe di presentazione del libro in diverse città italiane, con l’obiettivo di promuovere il confronto sull’umanizzazione delle cure e la centralità della dignità delle persone. Nel corso della conferenza stampa il ministro Schillaci ha consegnato al professor Bramanti una targa di riconoscimento per l’eccellenza professionale. “Il volume racconta una vita dedicata all’assistenza-ha dichiarato il ministro Schillaci-ma è anche la storia di una medicina che non si arrende e cerca sempre nuove cure. La medicina non è solo scienza e tecnica ma incontro con le persone”.

All’inizio della carriera da neurologo Placido Bramanti muove i primi passi al Policlinico di Messina

All’inizio della carriera da neurologo Placido Bramanti muove i primi passi al Policlinico di Messina e dopo un periodo di formazione in Austria dove apprende le tecniche più innovative per il risveglio dai traumi neurologici torna in Sicilia e consacra la sua vita ai “risvegli”, persone sospese che tornano a vivere grazie alle sue cure. Ogni guarigione racconta una storia unica, segnata da affetti, dolori e speranze. L’Irccs di Messina, l’ex manicomio Mandalari e l’agonico ospedale Piemonte diventano metafora di rinascita, tra difficoltà burocratiche e resistenze culturali. E’ forse questa la sfida più grande: risvegliare non solo i corpi ma anche il cambiamento.

“La fabbrica dei risvegli” sarà presentato a Messina

“La fabbrica dei risvegli” sarà presentato a Messina, martedì 30 giugno alle 18.30 nel Salone della Borsa della Camera di Commercio. Dopo i saluti del presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina e della segretaria generale Paola Sabella interverranno il neuroscienziato Leopold Saltuari, la giornalista Rosaria Brancato, l’attore drammaturgo Davide Colnaghi (che leggerà alcuni brani del libro) e Carmelo Briguglio, giornalista e saggista. Moderatore dell’incontro il conduttore Rai Savino Zaba.