Il ministro Giuli annuncia: “l’Ecce Homo farà tappa a Reggio Calabria, Messina e Palermo”

Il dipinto Ecce Homo, considerato tra i capolavori di Antonello da Messina, si prepara a un passaggio di grande valore simbolico e culturale in Sicilia. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha confermato il trasferimento dell’opera nell’Isola, con una tappa a Palermo destinata ad assumere un significato particolarmente evocativo: il ricongiungimento ideale tra l’Ecce Homo e l’Annunciata, due opere legate alla grande stagione artistica del maestro siciliano. La comunicazione è arrivata dopo l’invito lanciato sul quotidiano “Il Foglio” dal vice presidente della Camera dei deputati Giorgio Mulè, che aveva sollecitato il trasferimento dell’opera a Palermo. Il ministro Giuli, rispondendo sullo stesso quotidiano, ha anticipato un percorso che coinvolgerà anche Messina e Reggio Calabria.

Palermo al centro del passaggio siciliano

Il passaggio a Palermo rappresenta uno degli elementi più significativi dell’annuncio. Secondo quanto anticipato dal ministro, l’Ecce Homo transiterà nel capoluogo siciliano, dove avverrà il ricongiungimento ideale con l’Annunciata, richiamata nella dichiarazione come “Madre”. La scelta di Palermo assume così un valore culturale che va oltre la semplice esposizione temporanea. L’iniziativa valorizza il rapporto tra la Sicilia e Antonello da Messina, artista che ha segnato in modo profondo la storia dell’arte italiana. Il ritorno dell’opera nell’Isola, anche attraverso una tappa simbolica, rafforza il legame tra il territorio siciliano e uno dei suoi più grandi interpreti artistici. Il riferimento all’Annunciata rende il passaggio palermitano particolarmente evocativo per lettori, studiosi e appassionati d’arte, perché mette in dialogo due immagini fortemente rappresentative della produzione antonelliana e del patrimonio culturale legato alla Sicilia.

Messina e Reggio Calabria nel progetto di un ponte culturale sullo Stretto

Nel percorso annunciato dal ministro Alessandro Giuli, l’Ecce Homo si recherà anche a Messina e a Reggio Calabria. La scelta delle due città richiama esplicitamente l’idea di un ponte culturale sullo Stretto, un’espressione che sottolinea il valore dell’arte come strumento di connessione tra territori, comunità e memorie condivise. Per Messina, città legata al nome stesso di Antonello, il passaggio dell’opera assume un significato identitario evidente. L’arrivo di un capolavoro attribuito al grande maestro siciliano rappresenta un’occasione di valorizzazione culturale e di riscoperta del rapporto tra la città e uno dei protagonisti assoluti del Rinascimento italiano. Anche Reggio Calabria viene inserita nel percorso, rafforzando la dimensione interregionale dell’iniziativa. Il progetto non si limita quindi a una tappa museale, ma costruisce una narrazione culturale che attraversa lo Stretto e collega la Sicilia alla Calabria attraverso il linguaggio universale dell’arte.

La disponibilità della Regione Siciliana al cofinanziamento

Il trasferimento in Sicilia dell’Ecce Homo aveva già trovato una sponda nel governo della Regione Siciliana quattro mesi fa. La Regione, infatti, si era resa disponibile anche a cofinanziare l’acquisizione del quadro quando era emersa la notizia della decisione dello Stato di rilevare il dipinto. Questo passaggio conferma l’interesse istituzionale della Sicilia verso l’opera e verso la tutela del patrimonio artistico riconducibile ad Antonello da Messina. La disponibilità al cofinanziamento aveva rappresentato un segnale politico e culturale preciso: evitare la dispersione di un’opera rara e rafforzare il patrimonio pubblico nazionale. La posizione della Regione si inserisce dunque in un quadro più ampio, nel quale Stato e istituzioni territoriali condividono l’obiettivo di tutelare e valorizzare un dipinto considerato di particolare importanza per la storia dell’arte italiana e siciliana.