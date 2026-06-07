“Il Mare più Bello”, il plauso dei Touring Club della Calabria ai Comuni che hanno ottenuto le 4 vele

I Club di Territorio del Touring Club italiano della Calabria (Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia) esprimono la propria soddisfazione per i positivi risultati conseguiti dai comuni di Roccella Jonica e Scilla nel Reggino, Amendolara, Corigliano-Rossano e Diamante nel Cosentino, Tropea nel Vibonese premiati con le 4 vele dalla nuova guida “Il Mare più Bello” di Legambiente e Touring Club Italiano.

Da oltre venticinque anni, la guida Il Mare più bello – edita dal Touring Club Italiano in collaborazione con Legambiente – è il punto di riferimento per chi vuole scegliere una vacanza nel rispetto della natura. Non una semplice classifica di spiagge, ma una valutazione rigorosa di come le comunità locali gestiscono il proprio territorio: qualità delle acque, tutela degli ecosistemi, offerta turistica sostenibile, accessibilità, servizi e, sempre più, capacità di rispondere alla crisi climatica in atto.

Inoltre la Calabria è risultata seconda nella speciale classifica dei comuni impegnati nella tutela della Caretta caretta, la tartaruga marina che, anche a causa dell’aumento delle temperature, sceglie sempre più spesso le coste italiane per la nidificazione. I comuni aderenti sono: Scalea, Tortora, Stalettì, Guardavalle, Palizzi, Scilla, Bianco, Villa San Giovanni, Trebisacce, Calopezzati, Belvedere Marittimo, Sangineto, Bonifati, Grisolia, Diamante, Ricadi, Zambrone, Parghelia e Tropea.

Per tutte le amministrazioni premiate dalla guida “Il mare più bello” tali riconoscimenti rappresentano uno valido strumento di promozione turistica.