Corigliano Rossano, prevenzione osteoporosi: alla Farmacia Escrivà una giornata dedicata alla salute delle ossa

Conoscere lo stato di salute delle proprie ossa come primo passo per prevenire l’osteoporosi e ridurre il rischio di fragilità e fratture. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dalla Farmacia Escrivà, che martedì 23 giugno dedicherà una giornata al monitoraggio della densità ossea attraverso screening professionali con MOC ad ultrasuoni del calcagno, su prenotazione. L’osteoporosi è una patologia spesso silenziosa, in grado di progredire per anni senza sintomi evidenti. Per questo, sottolineano gli organizzatori, il monitoraggio periodico rappresenta uno strumento essenziale per individuare precocemente eventuali condizioni di rischio e intervenire con strategie di prevenzione adeguate.

Al centro dell’iniziativa anche l’attenzione alle fasce più a rischio, in particolare le donne in premenopausa e menopausa, per le quali la riduzione degli estrogeni comporta una progressiva perdita di densità minerale ossea. A spiegare l’importanza dello screening è la direttrice e co-titolare della farmacia, la Dott.ssa Giacinta De Rose: “La salute delle ossa non deve essere presa in considerazione solo quando compaiono i primi problemi”, spiega la Dott.ssa Giacinta De Rose, direttrice e co-titolare della Farmacia Escrivà. “Attraverso il monitoraggio della densità ossea possiamo ottenere indicazioni importanti per la salute delle ossa e intervenire precocemente con consigli mirati sullo stile di vita, sull’alimentazione e sull’eventuale integrazione”.

Lo screening verrà effettuato mediante MOC ad ultrasuoni, un esame semplice, rapido, non invasivo e privo di radiazioni ionizzanti. Pur non sostituendo la MOC DXA, considerata il riferimento diagnostico per l’osteoporosi, la metodica viene utilizzata come strumento di screening per individuare soggetti a rischio e indirizzarli ad approfondimenti clinici.

La stessa specialista evidenzia anche il ruolo della prevenzione e della consapevolezza: “L’obiettivo di questa iniziativa è aumentare la consapevolezza sull’importanza della prevenzione”, sottolinea la Dott.ssa De Rose. “Molte persone non sanno di essere a rischio finché non si verifica una frattura. Un controllo periodico può invece fornire indicazioni preziose e consentire un confronto tempestivo con il proprio medico”. Particolare attenzione è rivolta anche alla vitamina D e al metabolismo del calcio, elementi fondamentali per la salute scheletrica, soprattutto in età menopausale e nei soggetti sottoposti a terapie farmacologiche croniche.

Sul tema interviene ancora la direttrice della farmacia: “La menopausa rappresenta una fase particolarmente delicata per la salute delle ossa”, evidenzia la Dott.ssa De Rose. “In molte donne diventa fondamentale monitorare la densità ossea e verificare eventuali carenze nutrizionali, come quella di vitamina D, elemento essenziale per il corretto metabolismo del calcio e per il mantenimento della salute scheletrica”.

“Non bisogna considerare l’osteoporosi esclusivamente come una problematica legata all’età”, aggiunge la Dott.ssa De Rose. “Esistono condizioni cliniche e trattamenti farmacologici prolungati che possono contribuire alla perdita di massa ossea. Per questo è importante valutare ogni situazione individualmente e promuovere una cultura della prevenzione a tutte le età”.

Accanto allo screening per l’osteoporosi, la Farmacia Escrivà offre anche altri servizi di prevenzione e monitoraggio, tra cui autoanalisi per profilo lipidico, emoglobina glicata e vitamina D, oltre a prestazioni di telemedicina come elettrocardiogramma, Holter cardiaco e pressorio e spirometria. L’appuntamento è fissato per martedì 23 giugno presso la Farmacia Escrivà, con una giornata interamente dedicata alla prevenzione e alla salute delle ossa.