Il governo sblocca Gemini: nuovo gas italiano dal Canale di Sicilia

Un nuovo giacimento offshore nel Canale di Sicilia è pronto a entrare in produzione per contribuire alla produzione nazionale di gas. Si chiama Gemini e si trova tra i due giacimenti Argo e Cassiopea, all’interno della concessione G.C1.Ag, di cui sono titolari Eni al 60% ed Energean al 40%. Secondo le stime, Gemini può garantire complessivamente 1,2 miliardi di metri cubi di gas in otto anni, con un volume aggiuntivo annuale di 150 milioni di metri cubi, pari a circa il 5% dell’attuale stock italiano.

La notizia più rilevante riguarda però l’iter che ha portato al via libera del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Con il decreto del 28 maggio, pubblicato nell’ultimo Buig, il Bollettino ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse, il Mase ha autorizzato la messa in produzione del pozzo Gemini 1 in nome dell’interesse pubblico allo sfruttamento delle riserve nazionali di gas. Il caso è significativo perché lo sviluppo del giacimento sarà portato avanti al 100% da Eni, nonostante Gemini ricada in una concessione condivisa con Energean.

Gemini, il nuovo giacimento offshore tra Argo e Cassiopea

Il giacimento Gemini si trova nel Canale di Sicilia, in una posizione strategica tra i giacimenti Argo e Cassiopea, già collegati allo stesso sistema offshore. L’area rientra nella concessione G.C1.Ag, formalmente intestata a Eni ed Energean, con quote rispettivamente del 60% e del 40%.

Dal punto di vista produttivo, Gemini non rappresenta un giacimento di dimensioni eccezionali, ma può comunque offrire un contributo alla produzione nazionale di gas naturale. Le stime indicano una capacità complessiva di 1,2 miliardi di metri cubi nell’arco di otto anni, con un apporto annuo aggiuntivo pari a 150 milioni di metri cubi. Un volume che viene indicato come equivalente a circa il 5% dell’attuale stock italiano.

Il via libera del Mase e il ruolo dell’interesse pubblico

Il decreto del 28 maggio 2026 ha autorizzato la messa in produzione del pozzo Gemini 1. Il provvedimento del Mase arriva al termine di un’istruttoria che ha assunto un rilievo particolare, perché fondata anche sull’obiettivo di valorizzare le riserve nazionali di gas naturale.

Nelle motivazioni del decreto, il ministero richiama esplicitamente l’obiettivo di massimizzare il recupero dei volumi nazionali di gas naturale, anche in relazione alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici. È questo il punto politico e industriale centrale della vicenda: Gemini viene autorizzato non soltanto come progetto produttivo, ma come tassello nella strategia di utilizzo delle risorse nazionali disponibili.

Eni avanti da sola nello sviluppo del giacimento Gemini

A rendere il caso Gemini particolarmente rilevante è il fatto che Eni arrivi al traguardo in solitaria. Lo sviluppo del giacimento sarà infatti al 100% del Cane a sei zampe, nonostante la concessione G.C1.Ag sia condivisa con Energean, titolare del 40%.

La vicenda ha preso avvio il 14 luglio 2025, quando è stata presentata l’istanza di modifica del programma lavori. L’obiettivo era convertire Gemini 1 da pozzo esplorativo a pozzo produttivo, realizzando le opere necessarie al collegamento con le infrastrutture esistenti e alla successiva messa in esercizio.

La posizione di Energean e la sospensione del procedimento

Dopo la presentazione dell’istanza, il Mase aveva sospeso il procedimento in attesa della posizione formale di Energean. La risposta è arrivata quattro mesi dopo, l’11 novembre 2025, quando la società ha comunicato di non voler aderire al progetto.

Energean ha richiamato criticità tecniche nel progetto e divergenze commerciali rispetto alle scelte dell’operatore Eni, titolare del 60% della concessione. Il mancato allineamento tra i due partner ha aperto una fase istruttoria più complessa, nella quale il ministero ha chiesto ulteriori chiarimenti per valutare l’impatto dell’avvio di Gemini sugli altri campi collegati allo stesso sistema.

Le verifiche su Argo e Cassiopea

Il punto tecnico più delicato riguardava gli eventuali effetti della produzione di Gemini sui campi Argo e Cassiopea, già in produzione e connessi al medesimo sistema offshore. Il Mase ha quindi richiesto a Eni ulteriori approfondimenti per verificare che l’avvio del nuovo giacimento non producesse effetti negativi sui campi già operativi.

La risposta di Eni si è basata su un modello integrato di simulazione denominato Iam, acronimo di Integrated Asset Modelling. Il modello è stato sviluppato per analizzare contemporaneamente le dinamiche dei tre giacimenti e il comportamento della condotta sottomarina condivisa.

Il modello Iam e la simulazione dell’intero sistema offshore

Secondo la documentazione trasmessa da Eni, l’immissione del gas proveniente da Gemini migliorerebbe le condizioni operative dell’intero sistema. Il motivo indicato è il minore contenuto di acqua associata rispetto ai campi già in esercizio, un elemento che avrebbe effetti positivi sulla capacità di trasporto e sul recupero complessivo delle riserve.

Il modello Iam ha avuto quindi un ruolo decisivo nell’iter autorizzativo. L’analisi integrata ha permesso di valutare non solo il comportamento del nuovo giacimento, ma anche l’interazione con Argo, Cassiopea e con la condotta sottomarina utilizzata dal sistema offshore.

Il parere della Sezione Unmig e della Cirm

Le conclusioni presentate da Eni hanno superato l’esame della Sezione Unmig dell’Italia meridionale, l’organismo che vigila sulle attività energetiche, e della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, la Cirm.

Il superamento di questi passaggi tecnici ha consentito al procedimento di arrivare al decreto finale. Il ministero ha ritenuto che le risultanze tecniche e ingegneristiche dell’istruttoria consentissero di considerare sostanzialmente superate le riserve espresse da Energean.

Un via libera con prescrizioni per Gemini 1

Il decreto di fine maggio non è un’autorizzazione priva di condizioni. Il Mase ha dato il via libera alla messa in produzione del pozzo Gemini 1, ma ha imposto specifiche prescrizioni, tra cui l’aggiornamento periodico dei modelli di giacimento e dello Iam sulla base dei dati reali di produzione.

Questa prescrizione serve a verificare nel tempo l’effettivo comportamento del sistema e a confrontare le simulazioni con i dati che emergeranno durante la produzione. La scelta indica la volontà di accompagnare l’avvio del giacimento con un monitoraggio tecnico continuo, soprattutto alla luce della presenza di altri campi già operativi e collegati alla stessa infrastruttura.

Produzione nazionale di gas e sicurezza energetica

Il caso Gemini si inserisce nel tema più ampio della produzione nazionale di gas e della sicurezza degli approvvigionamenti. Il ministero, nelle motivazioni del provvedimento, richiama proprio la necessità di massimizzare il recupero delle riserve nazionali di gas naturale.

Il contributo stimato del nuovo giacimento, pari a 150 milioni di metri cubi all’anno, non cambia da solo gli equilibri energetici del Paese, ma rappresenta un apporto aggiuntivo all’interno di una strategia che punta a valorizzare risorse già disponibili nel sottosuolo marino italiano. Il riferimento alla sicurezza energetica rende il decreto particolarmente significativo sul piano istituzionale e industriale.

Un iter rapido rispetto alla media italiana

Un altro elemento rilevante della vicenda è la tempistica. L’istanza per la modifica del programma lavori è stata presentata il 14 luglio 2025, mentre il decreto di autorizzazione è arrivato il 28 maggio 2026. Si tratta di un periodo inferiore a un anno, considerato relativamente breve rispetto alla media italiana per giungere a una decisione su procedimenti di questo tipo.

Nel corso dell’iter, il procedimento è stato sospeso per acquisire la posizione formale di Energean, poi riattivato attraverso gli approfondimenti richiesti a Eni. La conclusione è arrivata con un provvedimento che consente l’avvio della produzione, pur mantenendo obblighi di aggiornamento tecnico e monitoraggio.

Gemini, un caso industriale oltre la dimensione del giacimento

La vicenda di Gemini non è rilevante soltanto per i volumi stimati. La sua importanza riguarda soprattutto il percorso autorizzativo, il dissenso del partner di minoranza Energean, la decisione di procedere con lo sviluppo al 100% da parte di Eni e il richiamo del Mase all’interesse pubblico nello sfruttamento delle riserve nazionali.

Il nuovo pozzo Gemini 1 diventa così un caso emblematico di come produzione energetica, valutazioni tecniche, rapporti tra operatori e priorità strategiche nazionali possano intrecciarsi in un’unica decisione amministrativa. Nel Canale di Sicilia, tra Argo e Cassiopea, il progetto è pronto a partire con l’obiettivo di aggiungere nuova produzione di gas al sistema nazionale, sotto il controllo tecnico previsto dalle prescrizioni del decreto ministeriale.