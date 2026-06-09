Il Giro d’Italia Next Gen parte da Reggio Calabria: la presentazione in piazza Duomo, i partecipanti e 2 tappe in Calabria | INFO

A cinque giorni dal via, è stato ufficializzato l’elenco iscritti per il prossimo Giro Next Gen che partirà il 14 giugno da Reggio Calabria, con presentazione squadre prevista per il 13 giugno alle 18.30 da Piazza Duomo, e terminerà a L’Aquila il giorno 21 con una prova contro il tempo. Saranno otto giorni di corsa molto esigenti, con due arrivi in salita e oltre 14.000 metri di dislivello. Due le tappe in Calabria: la partenza Reggio Calabria-Vibo Valentia del 14 giungo e, nel giorno successivo, la Tropea-Crotone. Il terzo giorno si partirà da Sibari.

14 giugno – 1ª Tappa: Reggio Calabria-Vibo Valentia, 168 KM

Tappa mossa con partenza da Reggio Calabria e trasferimento lungo la costa ionica fino a Locri. Si affronta quindi la salita del Valico della Limina (passaggio in galleria), principale difficoltà della giornata, seguita dall’attraversamento della piana di Gioia Tauro. Finale ondulato nel Vibonese con il passaggio da Mileto prima dell’arrivo a Vibo Valentia. Ultimi chilometri in leggera discesa. Rettilineo finale di 400 m.

15 giugno, 2ª Tappa: Tropea-Crotone, 154 km

Tappa prevalentemente pianeggiante che collega le coste tirrenica e ionica della Calabria. Dopo il passaggio da Pizzo si scala il breve GPM di Marcellinara, unico rilievo di giornata per raggiungere Catanzaro Lido. Ultimi chilometri scorrevoli lungo la costa verso Crotone, con arrivo adatto alle ruote veloci. Rettilineo finale di 700 m.

La lotta per la Maglia Rosa

Nonostante la caduta al Tour of the Alps, Lorenzo Mark Finn è annunciato al via e riporterà la maglia iridata al Giro Next Gen 20 anni dopo Dmytro Grabovskyy. Il corridore della Red Bull – Bora Hansgrohe – Rookies è uno dei grandi favoriti per il successo finale. Tra i principali rivali troviamo Henrique Bravo, recente vincitore di Tour of Antalya e Oberosterreich Rundfahrt, la coppia della Bahrain Development Team formata da Kasper Borremans e Jan Jackowiak, l’olandese Daan Dijkman, vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi U23, il francese Remi Daumas, in evidenza alla Ronde de l’Isard, il belga Kamiel Eeman, vincitore della Corsa della Pace, e il suo connazionale Matisse Van Kerckhove, che ha conquistato l’Alpes Isere Tour. Nell’elenco iscritti figurano, oltre a Finn, altri due corridori capaci di entrare nella top 10 dell’edizione 2025: Matteo Vanhuffel (8°) e Matteo Scalco (9°).

Cacciatori di tappe

Nel percorso 2026 ci sono tante opportunità anche per coloro che non cureranno direttamente la classifica generale, ma che andranno a caccia di successi parziali. Dopo aver conquistato la classifica a punti nel 2025, Aubin Sparfel ritorna al Giro Next Gen. Il transalpino della Decathlon CMA CGM Development Team si è già imposto in due volte al Tour de Bretagne e avrà come grande obiettivo le tante frazioni ondulate in programma.

Annunciati al via anche due vincitori di tappa dell’edizione 2025 come Adam Rafferty e Seth Dunwoody. L’elenco dei corridori più veloci al via è guidato dall’azzurro Davide Donati, già a segno con i professionisti e vincitore della Parigi-Roubaix di categoria. Oltre al portacolori della Red Bull Rookies sono annunciati Patrick Frydkjaer, Mirko Bozzola, Aldo Taillieu, Davide Stella e Halvor Dolven. Tra i cacciatori di tappe, su percorsi misti, vanno segnalati Jack Ward, Mattia Negrente, Jesper Stiansen, Tommaso Bambagioni, Jasper Schoofs, Riccardo Lorello, Patryk Goszczurny e Cameron Rogers.

L’ELENCO COMPLETO DEGLI ISCRITTI

Dove vedere in tv il Giro Next Gen

La corsa dedicata ai grandi talenti del ciclismo mondiale sarà trasmessa in diretta sulle piattaforme on demand Discovery+ e HBO Max. RAI racconterà al pubblico nazionale ogni giorno di gara con una sintesi quotidiana di 60 minuti in onda su RaiSport HD. Gli orari nel dettaglio verranno comunicati quotidianamente.

In Europa, la distribuzione è affidata principalmente a Warner Bros. Discovery, con una copertura completa sulle piattaforme streaming HBO Max e Discovery+. Inoltre, il Giro Next Gen andrà in diretta in Belgio su Proximus e in Russia sulla piattaforma OKKO.