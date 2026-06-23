“Il giorno della Verità”, Meloni: “Trump? Politica non diventi Temptation Island”. Accelerata su nucleare e legge elettorale

“Ho già detto, e ribadisco, che non intendo continuare ad alimentare questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. È anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei ministri rispetto ai prossimi appuntamenti“. È quanto dichiarato dal premier Giorgia Meloni, ospite dell’evento “Il giorno della Verità“, intervistata da Maurizio Belpietro. Le parole di Trump? “Sono rimasta sinceramente colpita, e quando ho detto che ero colpita ero estremamente sincera. Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte: dai presunti video diventati virali, nei quali il mio atteggiamento poteva sembrare un po’ assertivo, al di là delle dita o meno, fino alle ricostruzioni che parlerebbero di un tentativo di distogliere l’attenzione dall’andamento dei negoziati con l’Iran“, ha agigunto.

Particolare il paragone utilizzato con “Temptation Island”: “noi dobbiamo riportare i termini della politica estera alla profondità che meritano, perché a volte parliamo di politica estera come se fosse, non lo so, Temptation Island. Lo dico facendo riferimento ai meme che vedo circolare, ma la politica estera è una cosa molto più complessa di questo“.

Meloni ha poi chiarito: “ritengo che il ministro Tajani, nell’immediato, abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio è passato non c’è bisogno di andare oltre, a partire proprio dal tradizionale ricevimento a Villa Taverna che si svolge ogni anno in occasione del 4 luglio, al quale il Governo sarà presente anche per rispetto verso l’ambasciatore Fertitta, una personalità che lavora molto per mantenere saldi i rapporti tra Italia e Stati Uniti“.

Tensioni Italia-Usa? “Non vedo francamente contraccolpi. Mi pare che la nostra attività e i nostri rapporti vadano bene anche nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, tanto a livello istituzionale quanto a livello economico“, ha chiarito la leader di FdI.

Iran: Meloni: “accordo complesso, no ad ayatollah con nucleare”

In merito all’accordo Usa-Iran, Meloni ha dichiarato: “è sicuramente un accordo molto complesso. Io rimango ottimista. Penso che dobbiamo guardare soprattutto a tre elementi fondamentali. Il primo è il nucleare. Noi non possiamo oggettivamente consentire che il regime degli ayatollah si doti di armi nucleari, nel momento in cui dispone anche, e ce l’ha ampiamente dimostrato, di missili a lungo raggio. Non lo possono consentire né gli Stati Uniti, né Israele, né chi è più vicino al confine con l’Iran, ma nemmeno noi: non ce lo possiamo permettere“.

Meloni: “libera navigazione nello Stretto di Hormuz”

“Dobbiamo garantire il pieno ripristino della libertà di navigazione, non solo per ciò che Hormuz rappresenta come snodo fondamentale del commercio globale, ma anche per il precedente che un suo controllo comporterebbe. Se consentissimo, ad esempio, il pagamento di un pedaggio immaginato dagli iraniani sullo Stretto di Hormuz, ci ritroveremmo catapultati in un mondo nel quale ogni snodo fondamentale del commercio diventerebbe uno strumento di pressione sugli Stati e potrebbe essere utilizzato come un’arma“.

Libano, Meloni: “Italia e Francia possono giocare ruolo

Il Libano “è una nazione fondamentale per noi e sulla quale l’Italia ha una storia straordinaria di lavoro e di impegno in prima linea. Il presidente libanese ha dato la disponibilità a un negoziato diretto con Israele, dando un’estrema prova di coraggio. Penso che anche questo sia un quadrante sul quale l’Italia possa giocare un ruolo importante. È uno dei temi che intendo discutere con Emmanuel Macron nel bilaterale del vertice intergovernativo che abbiamo nella giornata di giovedì, perché penso che sia una di quelle questioni sulle quali Italia e Francia possono lavorare insieme“.

Nucleare, Meloni: “non voglio perdere neanche un giorno”

Il Governo “sta già lavorando ai decreti attuativi” sul nucleare, “io non voglio perdere neanche un giorno su questo. Manca un anno, o poco più, alla fine di questa legislatura. Vorrei arrivare alla fine della legislatura avendo offerto concretamente all’Italia una cosa che considero estremamente importante: il nucleare. Per due ragioni. La prima è che il nucleare ci consente di essere indipendenti, in un tempo nel quale abbiamo capito quanto sia pericoloso dipendere dagli altri. La seconda è che consente alle nostre aziende di competere ad armi pari“.

“Il nucleare dipende soprattutto dalla velocità con la quale riusciamo a operare. Io sono estremamente determinata e confido, anche se questo non dipende da me, che prima della pausa estiva si possa arrivare all’approvazione definitiva della legge delega, cioè della legge che ci consente di andare avanti“, ha aggiunto Meloni.

Legge elettorale, Meloni: “serve all’Italia, devastante tornare indietro”

La legge elettorale? “Conta il tema della stabilità. Non penso che questa sia una legge che serve al centrodestra: serve a chiunque vinca le elezioni, perché possa governare. Vinca il migliore, ma l’Italia ha bisogno di stabilità e sarebbe devastante tornare indietro“, ha detto il premier Giorgia Meloni.

“Mi arrabbio sempre quando l’Italia viene presa come esempio negativo, ma purtroppo era così. Oggi, invece, siamo considerati un’ancora di stabilità in un’Europa instabile. Ieri eravamo l’Italia instabile in un’Europa tendenzialmente stabile“, ha concluso.

Covid: Meloni: “sprecato inchiostro su Sangiuliano mentre c’è chi faceva affari su pandemia”

La commissione Covid? “Al di là degli eventuali profili penali, di cui si occuperà la magistratura, e senza voler fare polemica politica, rimango colpita dal fatto che in Italia si sia speso molto più inchiostro sulle relazioni sentimentali di Gennaro Sangiuliano che su una vicenda nella quale si parla di centinaia di milioni di euro dei cittadini distribuiti mentre le persone soffrivano e combattevano contro un virus“.

“Penso che tutti dovremmo lavorare per arrivare alla verità e mi dispiace che alcuni partiti dell’opposizione non siano i primi a chiedere piena chiarezza“, ha osservato Meloni: “qualcuno sembra abbia fatto affari mentre l’Italia migliore combatteva il virus. Su questo bisogna fare chiarezza.

Mi sono fatta l’idea che sia necessario fare chiarezza. Seguo la vicenda per quanto posso, anche se marginalmente, ma stanno emergendo fatti piuttosto inquietanti. Sembra che persone improvvisate abbiano incassato decine, se non centinaia di milioni di euro di commissioni per importare in Italia un miliardo e duecento milioni di mascherine dalla Cina, gran parte delle quali risultate farlocche. Qualcuno, quindi, sembra abbia fatto affari mentre l’Italia migliore combatteva il virus. Su questo bisogna fare chiarezza“.

Vannacci e l’opposizione

In merito al soprannome “Lady Tax” affibbiatole da Renzi, Meloni risponde: “è difficile sostenere che abbiamo aumentato le tasse, a meno che a Renzi non dispiaccia che le abbiamo aumentate a banche, assicurazioni e società energetiche…“.

L’opposizione? “Può anche darsi che noi siamo scarsi, ma allora loro erano scarsissimi, perché molte cose vanno molto meglio di quando al Governo c’erano i nostri predecessori. Ma questo fa parte del dibattito politico“, ha dichiarato Meloni.

Meloni: “Vannacci? Elezioni sfida sarà tra centro.destra e campo largo”

“Mi sono fatta l’idea che la sinistra parli molto di Vannacci perché, non potendo parlare della propria coalizione, cerca disperatamente di raccontare che i problemi siano nella nostra. Renzi era così impegnato a tirare la volata a Vannacci che non si è nemmeno accorto che non era stato neppure invitato alla riunione dei leader del centrosinistra…“, scherza il premier Giorgia Meloni.

“Quando arriveranno le elezioni – prosegue la leader di Fdi – conterà soltanto: gli italiani vorranno il centrodestra o il centrosinistra? Vorranno il campo largo o la coalizione che hanno conosciuto in questi anni? Vorranno il premier che verrà indicato dall’altra parte o quello che indicheremo noi? Alla fine conterà solo questo. Non serviranno più i sondaggi, le chiacchiere di Renzi, le alchimie“.