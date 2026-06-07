“Il futuro che immaginiAMO”: alunni del “Catanoso-De Gasperi-Cardeto” premiati per il poster sull’ambiente

Proiettarsi nel futuro con creatività, entusiasmo e partecipazione. È questo l’obiettivo del progetto “Ragazzi in Aula”, giunto all’XI edizione e dedicato alla memoria di Fabiana Luzzi, giovane vittima di femminicidio nel 2013 a Corigliano-Rossano. Quest’anno il concorso, promosso dal Consiglio regionale della Calabria in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e il Coordinamento regionale delle Consulte Studentesche, si è concentrato sul tema “Il futuro che immaginiAMO: come sarà il mondo fra 50 anni”, spingendo i giovani a riflettere sui cambiamenti climatici e sull’impatto dell’intelligenza artificiale.

Il secondo posto nella sezione B, riservata alle scuole secondarie di primo grado, è stato conquistato dal poster “L’ultimo battito verde” delle alunne Claudia Sorgonà, Miriam D’Amico e Chiara Monorchio, classe 3^H dell’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi – S. Sperato – Cardeto”. “Il disegno è per noi un grido d’allarme – spiegano le studentesse reggine – Ci mostra un mondo dove abbiamo tutta la tecnologia possibile, come droni, capsule per viaggiare, energia infinita, ma abbiamo perso il contatto con la Terra. Ci siamo chieste: ha davvero senso correre verso il progresso, se poi dobbiamo rinunciare a respirare? Si tratta di un monito che ci ricorda che tocca a noi proteggere l’ultimo battito verde del pianeta”.

Al centro dell’opera si staglia una città soffocante, dominata da palazzi altissimi di cemento e pavimenti densi di circuiti luminosi simili a vene artificiali. Secondo la docente Maria Grazia Gangeri, docente di Arte e Immagine che ha supportato le studentesse: “Le alunne hanno affrontato il progetto con entusiasmo, sensibilità e maturità, confrontandosi attivamente sulle tematiche proposte e realizzando un elaborato che esprime in modo efficace le loro idee e preoccupazioni per il futuro del pianeta. Sono stati scelti materiali ideali per enfatizzare il contrasto tra la vitalità della natura e la rigidità del mondo tecnologico rappresentato”.

La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 29 maggio nell’Aula Consiliare “Francesco Fortugno” di Palazzo Campanella, durante la quale sono stati consegnati assegni simbolici, attestati e proiettati i lavori realizzati da tutte le scuole partecipanti. Il Dirigente Scolastico, Prof. Marco Geria, commenta: “Questo premio dimostra come il nostro Istituto sia un laboratorio vivo di cittadinanza attiva. Complimenti ai nostri studenti e ai docenti che, con passione, guidano i nostri giovani a diventare i veri protagonisti consapevoli del mondo di domani”.