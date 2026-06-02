Il dialogo USA-Iran è ancora in corso? L’ultimatum di Trump: “sono 47 anni che fate così!”

“Le notizie secondo cui la Repubblica Islamica dell’Iran e gli Stati Uniti avrebbero interrotto i colloqui alcuni giorni fa sono infondate ed errate“. È quanto dichiarato dal presidente americano Donald Trump in un post su Truth Social, nel quale sottolinea ulteriormente come le discussioni siano proseguite “senza interruzioni, anche quattro giorni fa, tre giorni fa, due giorni fa, ieri e oggi“. “Non si sa mai dove porteranno – ha aggiunto Trump – ma come ho detto all’Iran: ‘è ora, in un modo o nell’altro, che voi facciate un accordo. Fate questo da 47 anni e non si può permettere che continui ancora a lungo!“.