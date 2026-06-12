Il deputato Caronia ricorda Berlusconi: “il suo amore per la Sicilia resta indimenticabile”

Caronia: "la Sicilia deve molto al presidente Berlusconi, verso la nostra Isola ha sempre dimostrato una vicinanza sincera"

berlusconi saluta
foto Ansa

“La Sicilia deve molto al presidente Berlusconi. Verso la nostra Isola ha sempre dimostrato una vicinanza sincera, un affetto profondo e un’attenzione costante, traducendo il suo legame con questa terra in battaglie politiche concrete per lo sviluppo e le infrastrutture del Mezzogiorno”. Lo afferma in una nora Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati all’Ars, nel terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi.

“Silvio Berlusconi non è stato soltanto il fondatore del centrodestra moderno, ma un uomo dalla straordinaria visione che ha saputo rivoluzionare ogni campo in cui si è cimentato: dall’imprenditoria ai media, fino alla leadership di governo – continua Caronia -. Il modo migliore per onorare la sua memoria sarà portare avanti con determinazione e unità quel progetto di un centrodestra forte, liberale e riformista a cui ha dedicato la vita”.

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