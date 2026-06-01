Il Console del Regno del Marocco in Calabria al torneo di Calcio di Gioia Tauro | FOTO

In occasione della festività dell’Eid al-Adha, il Console Onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria, Avv. Domenico Naccari, è intervenuto presso lo Stadio Comunale “Cesare Giordano” di Gioia Tauro al torneo di calcio, organizzato dall’Associazione Islamica Culturale Attawba di Gioia Tauro, per la tutela l’assistenza e la solidarietà in favore degli orfani. Alla manifestazione hanno partecipato squadre composte da giovani marocchini provenienti da Gioia Tauro, Rizziconi, Taurianova e Cittanova, dando vita ad una giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e della condivisione.

In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Gioia Tauro è intervenuto il Vice Sindaco Antonio Parrello, il quale ha sottolineato come iniziative di questo genere rappresentino un concreto esempio di integrazione e di partecipazione attiva alla vita della comunità. Nel corso del suo intervento, il Console Naccari ha espresso vivo apprezzamento per l’iniziativa, evidenziando come i valori della solidarietà e dell’attenzione verso le persone più fragili costituiscano un patrimonio comune capace di unire culture e popoli diversi.

“Desidero rivolgere il mio sincero ringraziamento all’Associazione Attawba e al suo Presidente Omar Babah per l’impegno costante a favore della comunità e, in particolare, degli orfani e delle persone meno fortunate. Lo sport rappresenta uno straordinario strumento educativo e di integrazione, capace di trasmettere valori fondamentali quali il rispetto, la lealtà, l’amicizia e la solidarietà. Manifestazioni come questa dimostrano che è possibile costruire insieme un futuro migliore, fondato sul dialogo, sulla partecipazione e sulla reciproca conoscenza“.

Al termine dell’evento il Presidente dell’Associazione Attawba, Omar Babah e Lamhaddab Abdellah, organizzatore dell’evento, hanno proceduto alla consegna dei premi ai partecipanti e alla distribuzione di piccoli doni agli orfani presenti, in un gesto simbolico di solidarietà, vicinanza umana e condivisione dello spirito della festività.

Una giornata che ha saputo coniugare sport, amicizia, integrazione e solidarietà, confermando il ruolo fondamentale delle associazioni e delle istituzioni nella costruzione di una comunità sempre più inclusiva e coesa.