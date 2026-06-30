Il Comune di Messina ha partecipato alla Convention MED sul Turismo Sostenibile

Il Comune di Messina ha partecipato alla III Convention MED sul Turismo Sostenibile, svoltasi il 18 e 19 giugno 2026 presso il Centro di Cultura Contemporanea di Barcellona (CCCB), nell’ambito del Programma europeo Interreg Euro-MED. L’evento ha riunito circa 250 esperti, decisori politici e rappresentanti istituzionali del bacino mediterraneo per confrontarsi sulle strategie di transizione del turismo. In rappresentanza del Comune di Messina, Lead Partner del progetto INSPIRE, è intervenuta Beatrice Briguglio, Project Manager, affiancata da Rita Melita, RUP del progetto, e Francesco Rizzo del gruppo di lavoro. Briguglio ha presentato il progetto durante la sessione dedicata alle soluzioni innovative per la gestione strategica del turismo nel Mediterraneo.

Nel suo intervento ha evidenziato l’importanza di superare i modelli di turismo di massa, valorizzando i territori rurali e l’agrobiodiversità come risorsa per un turismo più autentico, sostenibile e radicato nelle comunità locali. Varietà agricole locali, saperi tradizionali e paesaggi storici sono stati indicati come elementi chiave per sviluppare nuove esperienze turistiche di qualità. È stato inoltre annunciato l’avvio dei Living Lab territoriali del progetto INSPIRE, strumenti di co-progettazione che coinvolgeranno agricoltori, operatori turistici, associazioni e istituzioni locali nella definizione di esperienze turistiche basate sull’agrobiodiversità e sulla sua valorizzazione economica e culturale.

La presenza del Comune di Messina alla convention conferma il ruolo dell’ente come capofila di un progetto Interreg Euro-MED

La presenza del Comune di Messina alla convention conferma il ruolo dell’ente come capofila di un progetto Interreg Euro-MED nel settore turistico, contribuendo al dibattito europeo con una prospettiva mediterranea e del Mezzogiorno spesso poco rappresentata. INSPIRE è stato inoltre citato tra le soluzioni del programma come modello di “community-based tourism legato all’agrobiodiversità”, a riconoscimento della coerenza e del valore del suo approccio.

La convention ha ospitato interventi istituzionali di rilievo e keynote speech dedicati alle sfide del turismo sostenibile nel Mediterraneo, con particolare attenzione a crisi idrica, governance, destagionalizzazione e rischio di greenwashing. Il dibattito ha evidenziato la necessità di rafforzare la governance, integrare sostenibilità e competitività e rendere strutturali le buone pratiche dei progetti europei nelle politiche territoriali.

L’evento si è aperto con una sessione inaugurale di grande rilievo istituzionale, che ha visto la partecipazione di Judit Carrera, Direttrice del Centro di Cultura Contemporanea di Barcellona, Soledad Bravo, responsabile del Dipartimento Turismo della Provincia di Barcellona, e Curzio Cervelli, Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma Interreg Euro-MED, responsabile del coordinamento dei progetti di cooperazione transnazionale nel Mediterraneo.

Nella seconda giornata è intervenuto anche il Ministro spagnolo dell’Industria e del Turismo, Jordi Hereu, che ha presentato la Strategia spagnola per il turismo al 2030, evidenziando la necessità di politiche capaci di bilanciare la competitività del settore con la transizione ecologica e la coesione territoriale.

Il filo conduttore delle due giornate è stato affidato alla keynote speech del prof. Claudio Milano

Il filo conduttore delle due giornate è stato affidato alla keynote speech del prof. Claudio Milano, ricercatore dell’Università di Barcellona, che ha proposto una lettura critica dei paradossi della sostenibilità applicata al turismo. Il suo intervento ha affrontato i principali temi dell’ecologia politica contemporanea, dalle dinamiche del capitalismo verde al dibattito su crescita e decrescita, fino alle questioni di giustizia e governance dei processi di transizione. Nel corso delle sessioni tematiche sono emersi con particolare evidenza alcuni nodi centrali per il futuro del turismo nel Mediterraneo: la crescente crisi idrica, con il turismo tra i principali fattori di pressione in aree già esposte a siccità; il fenomeno della gentrificazione rurale, illustrato anche attraverso il caso delle masserie pugliesi riconvertite in strutture di lusso in assenza di adeguati meccanismi di governance inclusiva; le politiche di destagionalizzazione, con il riferimento all’esperienza delle Isole Baleari e alla tassa sul turismo sostenibile; e il rischio di greenwashing, in particolare nel settore crocieristico. Sul piano della governance, le consultazioni svolte nell’ambito del programma tra maggio e settembre 2025 hanno individuato sette priorità strategiche per il settore: turismo squilibrato, carenza di competenze, semplificazione amministrativa, sostenibilità ambientale ed economica, connettività multimodale, digitalizzazione e sviluppo di un branding condiviso.

La Convention ha sottolineato come la strategia per il turismo del futuro debba fondarsi su tre assi convergenti

In questo quadro, la Convention ha sottolineato come la strategia per il turismo del futuro debba fondarsi su tre assi convergenti: rafforzamento della governance, equilibrio tra sostenibilità e competitività e maggiore integrazione del turismo nelle politiche settoriali. Un messaggio che si riflette pienamente nella visione del progetto INSPIRE: solo attraverso l’integrazione strutturale degli strumenti e delle strategie sviluppate nei progetti europei all’interno dei processi di pianificazione e delle politiche pubbliche locali e regionali sarà possibile trasformare le sperimentazioni pilota in impatti concreti, duraturi e scalabili sui territori.