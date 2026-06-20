Il compositore reggino Alessandro Bagnato trionfa a Vienna: secondo premio al Composer Competition con l’opera “Calipso”

Ancora una straordinaria affermazione internazionale per il M° Alessandro Bagnato, compositore reggino e Presidente dell’A.Gi.Mus. – Sezione Città Metropolitana di Reggio Calabria. Dopo il prestigioso risultato ottenuto a Pechino, dove aveva rappresentato l’Italia al **Maestros Vision Awards**, classificandosi al terzo posto assoluto nella propria categoria con il brano *Spring Time* per quartetto di sassofoni, il musicista calabrese continua a raccogliere importanti consensi nel panorama compositivo internazionale. Lo stesso brano si era successivamente affermato anche in Austria nell’ambito di un concorso internazionale promosso dal Conservatorio Franz Schubert di Vienna.

Lo scorso 30 maggio, il M° Bagnato ha ottenuto un nuovo e significativo successo al 10th Vienna (European) International Composer Competition, promosso dal Franz Schubert Konservatorium für Musik und darstellende Kunst** di Vienna, in collaborazione con il Festival Internazionale di Musica Contemporanea. La sua opera *Calipso*, opera lirica in un atto e dieci scene, si è aggiudicata il **Secondo Premio**, distinguendosi tra composizioni provenienti da tutto il mondo e superando una selezione particolarmente rigorosa che ha visto migliaia di candidature ridursi a soli venti finalisti.

La motivazione del premio, firmata dal **Presidente di Giuria, Prof. Robert Mihovilic** (Professore di Composizione presso il Conservatorio Franz Schubert di Vienna), recita: Compositore eccezionale dalle qualità artistiche straordinarie. La composizione dimostra un notevole livello di creatività, immaginazione musicale e maestria tecnica. La profondità espressiva, l’originalità delle idee e il trattamento sofisticato del materiale musicale rivelano una voce artistica altamente sviluppata. Il lavoro riflette non solo una profonda conoscenza musicale, ma anche una sensibilità unica per la forma, la tessitura e l’espressione emotiva. La capacità di comunicare idee artistiche attraverso la musica è impressionante e lascia un’impressione duratura sia sugli esecutori che sugli ascoltatori.

La commissione giudicatrice era composta da personalità di spicco del panorama musicale internazionale, tra Prof. Robert Mihovilic (Professore di Composizione, Conservatorio Franz Schubert, Vienna), Magg. Guo Qi (Compositore), Prof. Heng Wang (compositore), Prof. Ulkemin Akbas (Compositore) e il Prof. Marco Reghezza (Direttore d’orchestra, Compositore). Si tratta di un’ulteriore e prestigiosa attestazione che premia il talento, la costante ricerca artistica e il lungo percorso di formazione e perfezionamento del compositore reggino, arricchendo un palmarès già particolarmente significativo.

Tra i principali riconoscimenti ottenuti da Alessandro Bagnato figurano:

1° classificato al III Concorso Nazionale di Trascrizione ed Elaborazione per Banda (2024);

2° classificato al 9° Vienna International Composer Competition (2024);

2° e 3° classificato al World Championship in Music Art (2023), indetto dal Franz Schubert Konservatorium di Vienna in collaborazione con il Festival Internazionale di Musica Classica Contemporanea;

2° Premio al 5th European Composer Competition di Vienna (2022);

2° e 3° classificato al World Championship in Composition di Vienna (2022);

3° classificato al Maestros Vision Awards di Pechino (Cina), dove ha rappresentato l’Italia (2022);

3° classificato al XVIII Concorso Nazionale di Composizione ed Elaborazione di Testi e Canti Natalizi in Vernacolo Calabrese (2022);

1° classificato al Premio “F. Cilea” (2021);

**Premio “San Giorgio d’Oro” (2025)** – Musicista dal carattere eclettico e prolifico compositore, ha conseguito molteplici premi e riconoscimenti di caratura internazionale, diventando attraverso la sua arte un vero ambasciatore di Reggio Calabria nel mondo. Il suo approccio versatile ai vari linguaggi musicali lo ha portato a collaborare con grandi registi e prestigiosi direttori d’orchestra, mantenendo saldo il legame con la città attraverso la sua attività di Presidente dell’A.Gi.Mus. – Sezione Città Metropolitana di Reggio Calabria e di docente di ruolo in pianoforte principale;

Migliore Colonna Sonora al Lazzaro Film Festival (2018);

Menzione Speciale al Paranormal Media Festival di Maenza (LT) (2016);

Premio Speciale On Web – Teatri Meridiani (CS) (2014).

Parallelamente all’attività compositiva, il M° Bagnato è attivo nel settore della musica applicata all’immagine e alle produzioni cinematografiche. Recentemente è stato presentato al festival **Cortinametraggio** il film *E Buonanotte*, diretto da Massimo Cappelli, con colonna sonora del M° Franco Eco e musiche addizionali firmate proprio da Alessandro Bagnato.

Allievo del M° Mario Guido Scappucci, Alessandro Bagnato si è distinto nel corso degli anni per la sua intensa attività compositiva, affermandosi tanto nel campo del teatro musicale quanto in quello della musica applicata all’immagine. Musicista dal profilo artistico poliedrico e versatile, capace di confrontarsi con linguaggi e forme espressive differenti, ha saputo sviluppare una cifra stilistica personale che, pur aperta alla ricerca e alla sperimentazione contemporanea, mantiene saldo il legame con le proprie radici culturali. Nelle sue composizioni emergono infatti richiami ai ritmi, alle sonorità e alle inflessioni tipiche della tradizione calabrese, rielaborati attraverso una scrittura originale, caratterizzata da una forte intensità espressiva e da una cantabilità melodica coinvolgente e appassionata.

Ha approfondito la composizione e il montaggio della musica per immagini sotto la guida del M° Mons. Marco Frisina, collaborando nell’ambito del progetto RAI *La Bibbia*, e ha perfezionato la propria formazione compositiva attraverso incontri di studio e masterclass con il M° Franco Piersanti, il M° Massimo Botter e il M° Mons. Domenico Bartolucci, già Direttore Perpetuo della Cappella Musicale Sistina. Nel corso della sua carriera ha collaborato alla realizzazione di importanti produzioni liriche accanto a registi quali Francesco Trevisan, Renato Giacchieri, Mimmo Calopresti e Alessio Pizzech e a direttori d’orchestra di fama internazionale quali Daniel Oren, Julian Kovatchev, Carlo Palleschi e Marcello Rota.

Dal 2004 è pianista accompagnatore e maestro sostituto presso il Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Assistant Conductor presso i Teatri Nazionali di Ankara (Turchia), Vratsa (Bulgaria) e il Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto di Kaliningrad. Ha composto per Hobby & Work il musical *Cenerentola*, distribuito in Italia, San Marino, Città del Vaticano e Svizzera Italiana. Nel 2018 ha firmato il musical *Lancillotto, l’amore tutto trasforma*, commissionato dall’Ordine dei Teatini di Roma.

Il suo più recente lavoro cinematografico, realizzato per il film *E Buonanotte* di Massimo Cappelli, è stato candidato ai **Globi d’Oro**, prestigioso riconoscimento assegnato dalla stampa estera in Italia. Alessandro Bagnato è socio ordinario dell’ACMF – Associazione Compositori Musica per Film, con sede a Roma, ed è Presidente dell’A.Gi.Mus. – Sezione Città Metropolitana di Reggio Calabria.