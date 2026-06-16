Il colossal Frida Opera Musical ad aprile 2027 nei Teatri di Reggio Calabria e Catania, uniche date al Sud

Frida Opera Musical è un viaggio nella vita e nelle opere dell’iconica artista messicana, tra arte, rivoluzione e passione. La produzione nasce con l’esclusiva collaborazione del Museo Frida Kahlo “Casa Azul” e del Museo Diego Rivera Anahuacalli di Città del Messico ed è sostenuta dal patrocinio dell’Ambasciata del Messico in Italia e dall’Istituto Culturale del Messico Tina Modotti. Lo spettacolo è un musical potente e visionario: al centro la vita di Frida Kahlo, il suo amore tormentato con Diego Rivera, la forza del suo corpo ferito, la resistenza e la voglia di vivere, la lotta per l’identità e la libertà.

Ad accompagnare il viaggio della protagonista sarà La Catrina, figura centrale dell’immaginario e della cultura popolare messicana, icona della morte e della vita, della satira e della bellezza eterna. È lei a incarnare lo spirito profondo del Messico, nel quale convivono, in un unico grande affresco, colori, musica e passione.

Il ritratto di un’icona del femminile

Frida Opera Musical racconta la straordinaria esistenza di Frida, artista, icona del femminile e anima ribelle, dando vita a un ritratto profondo e vibrante della pittrice che ha saputo trasformare il dolore in colore e la fragilità in forza creativa. L’Opera si muove tra la potenza del teatro musicale e quella visiva del mondo pittorico. Lo spettatore viene immerso nel Messico post-rivoluzionario, tra fermenti ideologici, arte murale, influenze europee e figure chiave come Zapata, Trotsky, Breton e Tina Modotti, solo per citarne alcune.

È un viaggio corale nel cuore di un’epoca segnata dal desiderio di cambiamento, in cui Frida vive con sfrontata autenticità. La relazione tra Frida e Diego è il nucleo pulsante della narrazione: un amore smisurato, radicale, imperfetto, che si fa alleanza e scontro, passione e ideologia, un legame che attraversa infedeltà, successi e rivoluzioni personali e collettive. A fare da cornice, il Messico colorato, allegro e dissacrante della Catrina, in cui la vita e la morte danzano insieme al ritmo dell’arte, un Messico dalle radici azteche nel quale la musica avvolge tutto e tutti in un canto continuo alla vita. Un’Opera che è un inno alla libertà di essere e al coraggio dell’arte, una dichiarazione d’amore alla vita, anche quando fa male.

Il team creativo e il cast

Per Frida Opera Musical torna insieme il team creativo che sta incantando le platee di tutto il mondo. La regia è di Andrea Ortis, che ha scritto lo spettacolo insieme a Gianmario Pagano; le musiche e le liriche sono di Vincenzo Incenzo, le coreografie di Marco Bebbu, i costumi di Erika Carretta, le scenografie di Gabriele Moreschi, il progetto luci di Valerio Tiberi e Virginio Levrio, che ha curato anche il progetto video. La produttrice esecutiva è Lara Carissimi, assistita da Luisa Iandolo e Federica Zangari.

Ricchissimo il cast, con Federica De Riggi nel ruolo di Frida Kahlo, Andrea Ortis in quello di Diego Rivera, Floriana Monici nei panni di La Catrina ed ancora con Antonello Angiolillo, Valeria Belleudi, Leonardo Di Minno, Giulia Maffei, Debora Boccuni, Jacopo Siccardi, Antonio Sorrentino, Arianna Talè, Omar Barole, Rebecca Erroi, Matteo Ammoscato, Lara Ferrari, Enrico Cava, Gioele Mazza, Leonardo Mazzarotto e Samuel Perinotto.