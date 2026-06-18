Il Catanzaro ha scelto: è Marco Turati il nuovo allenatore

E’ Marco Turati il nuovo allenatore del Catanzaro. Il club giallorosso ha sciolto le riserve per il post Aquilani. Una ridda di nomi, in questi giorni, ma alla fine la società calabrese ha virato sull’ex Siracusa. Condottiero in panchina della squadra siciliana promossa in Serie C due anni fa, in questa stagione non è riuscito a evitare la retrocessione, soprattutto per una penalizzazione maxi. La scelta delle Aquile rimane sulla falsariga delle precedenti, quelle di Vivarini, Caserta e Aquilani. Allenatori emergenti, giovani, moderni. In questo senso, la decisione di virare su Turati ha una logica: è stato collaboratore di Vincenzo Italiano sia allo Spezia che alla Fiorentina, imparando i concetti da uno degli allenatori nostrani sicuramente più interessanti (la stessa logica per cui l’ex collaboratore di De Zerbi, Possanzini, era da considerare tra gli altri profili sondati).

Ex difensore di Verona, Modena, Cesena e Ancona, tra le altre, dopo gli anni con Italiano è emerso grazie alla stagione col Siracusa, in cui ha strappato la Serie C alla Reggina in un duello andato avanti fino all’ultima giornata. Gioco offensivo e moderno, lo ha messo in mostra anche quest’anno, ma i problemi societari dei siciliani hanno impedito la permanenza in Serie C. Ora il salto in cadetteria, per la prima volta in panchina.