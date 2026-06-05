Il Catanzaro guarda al futuro: rinnovati i contratti di figure tecniche e dirigenziali del settore giovanile

Il Catanzaro continua a guardare al futuro puntando sui giovani e sulla continuità del lavoro svolto negli ultimi anni. Con una nota pubblicata sul sito ufficiale, l’US Catanzaro 1929 ha annunciato il rinnovo degli incarichi dirigenziali e tecnici di alcune figure chiave del proprio settore giovanile, confermando la volontà di proseguire sulla linea organizzativa che ha accompagnato la crescita del club e portato risultati importanti.

La scelta della società giallorossa va nella direzione della programmazione e della valorizzazione della cosiddetta linea verde, considerata sempre più centrale nel progetto tecnico e sportivo del Catanzaro. “Aver rinnovato gli incarichi dirigenziali e tecnici di alcune figure chiave del proprio settore giovanile, confermando la volontà di garantire continuità a un progetto che, negli ultimi anni, si è affermato come uno degli asset strategici del club. Rinnovato l’incarico a Massimo Bava, che continuerà a ricoprire il ruolo di responsabile dell’Area Tecnica del settore giovanile e dello scouting. Confermata anche la fiducia a Carmelo Moro, che resterà alla guida del settore giovanile, così come a Massimo Augusto, che proseguirà il suo lavoro come responsabile dell’Attività di Base”.

Restano dunque al centro del progetto Massimo Bava, confermato responsabile dell’Area Tecnica del settore giovanile e dello scouting, Carmelo Moro, che continuerà a guidare il settore giovanile, e Massimo Augusto, che proseguirà il suo percorso come responsabile dell’Attività di Base. Il Catanzaro ha inoltre confermato la prosecuzione del lavoro di Patric Panucci nell’ambito dello scouting nazionale e internazionale, mentre Massimo Costantino resterà alla guida della formazione Under 19.

“Proseguirà inoltre il lavoro di Patric Panucci nell’ambito dello scouting nazionale e internazionale, mentre Massimo Costantino resterà alla guida della formazione Under 19. La prosecuzione delle collaborazioni rappresenta una scelta di continuità e programmazione da parte dell’US Catanzaro 1929, che intende consolidare il lavoro svolto finora e rafforzare ulteriormente un settore giovanile sempre più centrale nel progetto di crescita del club. A tutti, la società rivolge i migliori auguri di buon lavoro per la nuova stagione sportiva”.

La conferma delle figure chiave rappresenta quindi un segnale chiaro: il Catanzaro intende rafforzare il proprio percorso di crescita partendo dalla base, dai giovani e da una struttura tecnica già rodata, sulla falsariga dell’organizzazione costruita negli ultimi anni e ritenuta strategica per il futuro del club.