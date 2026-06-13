Il Catanzaro e Ciro Polito ancora insieme: prolungato il contratto col Direttore Sportivo

Allenatore via, Direttore Generale via, Direttore Sportivo… no. Ciro Polito resta a Catanzaro, nonostante anch’egli abbia ricevuto delle offerte. E non potrebbe essere altrimenti, alla luce delle due stagioni disputate dalla squadra giallorossa. L’ex Bari però ha deciso di rimanere, rinnovando il contratto con le Aquile. A comunicarlo, il club calabrese: “US Catanzaro 1929 comunica di aver raggiunto l’accordo con il direttore sportivo Ciro Polito per la prosecuzione del rapporto professionale che legherà le parti fino al 30 giugno 2028. La società e il direttore sportivo hanno condiviso la volontà di proseguire insieme il percorso intrapreso, alla luce dei soddisfacenti risultati sportivi raggiunti negli ultimi due anni”.

E ora il primo passo sarà la scelta del nuovo allenatore, dopo l’addio con Aquilani, nonché la composizione della squadra. Da valutare le sirene per alcuni giovani importanti, tra cui Liberali e Favasuli, le strategie sul mercato in entrata.