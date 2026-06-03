Il Catania riapre Torre del Grifo alla città: il “viaggio” dentro il centro sportivo acquistato da Pelligra. Che si sbilancia sul futuro | FOTO e INTERVISTA

Il Catania torna a casa dopo quattro anni. Il club ha svelato di nuovo a città e tifoseria il centro sportivo di Torre del Grifo, acquistato a ottobre dal patron etneo Ross Pelligra affinché le squadre rossoblu potessero usufruirne. L’imprenditore ha invitato la stampa per un “tour” all’interno della struttura e per un’intervista a margine, in cui ha svelato tanti dettagli sul futuro. “L’anno scorso siamo andati vicini alla Serie B,quest’anno siamo arrivati secondi e poi siamo usciti ai playoff in semifinale. Con le modifiche che faremo in società e in squadra sono sicuro che miglioreremo ancora per poter raggiungere l’obiettivo” ha affermato.

“Non siamo contenti perché non abbiamo raggiunto la promozione. Non dipende solo dai soldi, non funziona che più soldi spendi più possibilità hai. Ogni mattina mi sveglio pensando a cosa possa cambiare di positivo in questa squadra”. Ribadita la fiducia in Grella: “è un proprietario come me perché possiede delle quote. Ogni decisione viene supportata dal Consiglio di amministrazione. Lui vivendo a Catania ha grandi responsabilità e siamo fiduciosi”. Stesso discorso per Zarbano: “il suo ruolo sarà lo stesso. Non credo sia stato assente, lavora con Grella, lavora nel quotidiano con noi”. In merito al logo, svela: “voglio sicuramente prendere il vecchio logo. Dopo Torre del Grifo è il prossimo obiettivo, ci stiamo lavorando e non smetterò di farlo fin quando non lo otterrò”.

A corredo dell’articolo, tutte le immagini del centro sportivo. Di seguito, l’intervista completa al Presidente.