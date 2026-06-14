Il calabrese Pierfranco Bruni presenta “A cena con Hegel” a Grottaglie

Il calabrese Pierfranco Bruni sarà protagonista a Grottaglie (Taranto) di un nuovo appuntamento letterario promosso dal Centro Culturale Giuseppe Battista, nell’anno del suo trentesimo anniversario di attività, dal 1996 al 2026. L’incontro è in programma venerdì 19 giugno 2026 alle ore 19:30, nella suggestiva cornice della Terrazza Caretta, nel cuore dello storico Quartiere delle Ceramiche, in via Caravaggio 2 a Grottaglie, in provincia di Taranto. Al centro della serata ci sarà la presentazione dell’ultima fatica letteraria dello scrittore e intellettuale, “A cena con Hegel”, pubblicata da Pellegrini Editore nella collana Zaffiro large. Il Centro Culturale Giuseppe Battista “è lieto di annunciare un nuovo prestigioso appuntamento letterario che vedrà protagonista il noto scrittore e intellettuale Pierfranco Bruni. L’autore presenterà la sua ultima fatica letteraria dal titolo “A cena con Hegel” (Pellegrini Editore, collana Zaffiro large)”.

L’iniziativa nasce dalla proficua sinergia tra il Centro Culturale Battista, le storiche Maioliche Domenico Caretta dal 1958, l’ANTEAS di Grottaglie e la testata giornalistica Oraquadra.info, uniti nella promozione della cultura e della valorizzazione del patrimonio intellettuale e artistico locale. “A cena con Hegel” si configura come un viaggio affascinante e profondo che intreccia riflessione filosofica ed espressione letteraria, stimolando nel lettore interrogativi di grande attualità attraverso una narrazione colta ma al contempo accessibile e magnetica, tipica della cifra stilistica di Pierfranco Bruni.

Il programma della serata

La serata si aprirà con i saluti istituzionali di Ciro Marseglia, presidente del Centro Culturale Giuseppe Battista, e di Carmelo Masella, rappresentante del Centro Culturale Giuseppe Battista. Il coordinamento e la moderazione saranno affidati a Lilli D’Amicis, giornalista e direttrice di Oraquadra.info. Nel corso dell’incontro, la saggista Maria Teresa Alfonso approfondirà i nodi tematici e i percorsi filosofici del testo, dialogando direttamente con l’autore Pierfranco Bruni. La cittadinanza, gli appassionati di filosofia, i lettori e gli organi di stampa sono invitati a partecipare a questa serata di condivisione e arricchimento culturale. L’evento gode inoltre del supporto tecnico e logistico dei partner Nogitech, NM Group e Brandisio.