Il C.S. TKD Reggio Calabria protagonista al Foro Italico: 2 bronzi internazionali nel cuore del taekwondo mondiale | FOTO

Ci sono competizioni che valgono una medaglia. E poi ci sono competizioni che valgono un’esperienza destinata a rimanere impressa per tutta la vita. Nella suggestiva cornice del Foro Italico di Roma, tempio dello sport italiano e internazionale, si è svolto dal 4 al 7 giugno il prestigioso Rome 2026 World Taekwondo Grand Prix, uno degli eventi più importanti del panorama mondiale con oltre 1500 iscritti tra Beginners, Kids e Children che ha riunito nella Capitale i migliori atleti del ranking internazionale nella corsa verso Los Angeles 2028.

Nello stesso scenario che ha visto sfidarsi campioni olimpici, mondiali e paralimpici, si è svolto anche il tradizionale Torneo Internazionale Kim e Liù 2026, la più importante manifestazione giovanile italiana dedicata alle categorie Beginners, Children e Kids, offrendo ai giovani atleti l’opportunità unica di respirare l’atmosfera del grande taekwondo mondiale.

Tra le società protagoniste dell’evento anche il C.S. TKD Reggio Calabria, guidato dal maestro Demetrio Mangiola, che ha preso parte alla competizione con i propri giovani talenti: Domenico Lucisano, Giada Lucisano e Miriam Echahba.

In un contesto tecnico di altissimo livello, dove erano presenti società provenienti da ogni parte d’Italia, le atlete Giada Lucisano e Miriam Echahba hanno saputo distinguersi grazie a prestazioni di grande spessore agonistico, conquistando due prestigiose medaglie di bronzo al termine di un percorso entusiasmante e ricco di emozioni.

Incontro dopo incontro, le due giovani atlete hanno affrontato avversarie preparate e determinate, dimostrando carattere, maturità tecnica, coraggio e una straordinaria capacità di gestione delle emozioni. Il podio conquistato assume un valore ancora più significativo perché ottenuto nel contesto di una manifestazione internazionale disputata accanto ai migliori combattenti del pianeta.

Per Giada Lucisano, già campionessa nazionale Kim e Liù, il risultato rappresenta l’ennesima conferma di un percorso costruito con sacrificio, dedizione e passione. Ancora una volta ha dimostrato le qualità tecniche e mentali che la rendono una delle giovani atlete più promettenti del panorama giovanile.

Importante anche la prova di Miriam Echahba, atleta ormai affermata nei circuiti regionali, interregionali e nazionali, che continua ad arricchire il proprio palmarès grazie a una crescita costante e a una mentalità competitiva di altissimo livello.

Da sottolineare anche la partecipazione di Domenico Lucisano, che ha affrontato l’evento con determinazione e spirito combattivo, accumulando esperienza preziosa in uno dei contesti più prestigiosi che un giovane atleta possa vivere.

Fondamentale, durante tutta la trasferta romana, è stato il contributo di Elisa Rosaci, che nel ruolo di collaboratrice tecnica ha svolto un lavoro determinante soprattutto nei momenti più delicati della competizione. Grazie alla sua sensibilità e alla sua capacità di trasmettere serenità, fiducia e concentrazione, gli atleti hanno potuto affrontare ogni incontro con equilibrio emotivo e lucidità tattica, elementi spesso decisivi nelle competizioni di alto livello.

Dietro questi risultati c’è la guida del maestro Demetrio Mangiola, figura storica del taekwondo calabrese. Da oltre mezzo secolo vive e insegna questa disciplina, prima da atleta e combattente con risultati di rilievo nazionale, poi come tecnico e formatore di intere generazioni di giovani sportivi. Nel corso della sua carriera ha accompagnato centinaia di atleti nel loro percorso di crescita, trasmettendo non soltanto competenze tecniche, ma soprattutto valori come rispetto, disciplina, resilienza e amore per lo sport.

Le due medaglie di bronzo conquistate a Roma rappresentano molto più di un risultato sportivo. Sono la testimonianza concreta di un percorso costruito giorno dopo giorno attraverso allenamenti, sacrifici e passione.

Nel luogo in cui si sono sfidati i migliori atleti del mondo, i giovani del C.S. TKD Reggio Calabria hanno dimostrato che il futuro si costruisce con il lavoro quotidiano, con il coraggio di mettersi in gioco e con la volontà di non smettere mai di crescere. Perché il Foro Italico, per quattro giorni, ha celebrato i campioni del presente. Ma il Kim e Liù ha mostrato anche quelli del futuro.