Il bel gesto del Lions Club Reggio Calabria Host: dona due defibrillatori per Roccaforte del Greco e Roghudi

Due defibrillatori saranno consegnati ai Comuni di Roccaforte del Greco e Roghudi, centri della provincia di Reggio Calabria che, per la loro particolare collocazione geografica e per le difficoltà logistiche del territorio, necessitavano di un intervento concreto a tutela della salute pubblica. La cerimonia si terrà presso la sede dell’Associazione Salerosa, in Via Emilio Cuzzocrea a Reggio Calabria, alla presenza di rappresentanti del mondo lionistico, autorità civili e istituzioni del territorio. L’iniziativa nasce dall’esigenza manifestata dal Comune di Roccaforte del Greco di dotarsi di un defibrillatore con caratteristiche tecniche specifiche, idonee a garantire il corretto funzionamento anche in condizioni climatiche particolarmente rigide, tipiche del territorio montano in cui il Comune è ubicato.

La disponibilità di questi importanti presidi sanitari consentirà di intervenire tempestivamente nelle situazioni di emergenza cardiaca, aumentando significativamente le possibilità di salvare vite umane. A promuovere il progetto è stato il Lions Club Reggio Calabria Host, presieduto dall’Avv. Giuliana Barberi, che ha ottenuto il finanziamento della Lions Clubs International Foundation (LCIF), la Fondazione Internazionale dei Lions. Il contributo ha permesso l’acquisto e la donazione dei due defibrillatori.

Il ruolo del Lions Club e il sostegno della LCIF

Fondamentale, nella realizzazione dell’iniziativa, è stato il supporto delle autorità lionistiche distrettuali coinvolte nel progetto, con un ruolo di primo piano svolto dalla Coordinatrice Distrettuale LCIF, Alba Capobianco. Alla cerimonia prenderanno parte autorevoli rappresentanti del Lions International, del Distretto Lions 108 Ya e del Multidistretto 108 Italy. Hanno già confermato la loro presenza il Governatore Distrettuale Pino Naim, i Past Governatori Franco Scarpino e Mimmo Laruffa, nonché il Lion Alberto Soci, designato dal Multidistretto alla prestigiosa carica di Direttore Internazionale. Saranno inoltre presenti numerose autorità civili e lionistiche.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di service che il Lions Club Reggio Calabria Host porta avanti a favore del territorio e delle comunità locali, con particolare attenzione ai temi della salute, della prevenzione e della sicurezza dei cittadini. Numerosi sono già i messaggi di apprezzamento e congratulazioni pervenuti dalle istituzioni e dagli enti del territorio, che hanno voluto esprimere il proprio plauso alla Presidente Giuliana Barberi e a tutti i soci del Lions Club Reggio Calabria Host per l’impegno profuso nella realizzazione di un progetto di così elevato valore sociale. Ancora una volta il Lions Club Reggio Calabria Host conferma il proprio ruolo di riferimento nel volontariato e nel servizio alla comunità, operando concretamente per rispondere ai bisogni del territorio e contribuire al benessere dei cittadini.