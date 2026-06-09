IFSE e CONPAIT, nasce una nuova alleanza per il futuro della pasticceria italiana

Il confronto, quando è autentico, diventa motore di crescita. È con questo spirito che IFSE, con il direttore Ifse Raffaele Trovato, ha accolto il Presidente di CONPAIT, il Maestro Angelo Musolino, insieme a una delegazione della Confederazione dei pasticceri italiani composta anche da Pier Paolo Magni, Silvio Bessone, Riccardo Magn, Alessandro Racca e Matteo Papagno, per una giornata dedicata al dialogo, alla formazione e alla visione del futuro della pasticceria italiana.

L’incontro ha rappresentato molto più di una visita istituzionale: è stato un momento di scambio concreto, dove idee, esperienze e prospettive si sono intrecciate con un obiettivo comune — valorizzare il talento, rafforzare la formazione e costruire nuove opportunità per il comparto artigiano. Durante la giornata, sono state condivise riflessioni su come sostenere la crescita professionale dei giovani, su quali strumenti offrire ai maestri pasticceri del futuro e su come raccontare, con rinnovata forza, l’identità della pasticceria italiana nel mondo. Da questo dialogo è emersa una volontà chiara: avviare una collaborazione strutturata, capace di unire competenze, visioni e progettualità. Una sinergia che punta a rafforzare la qualità della formazione, promuovere l’eccellenza artigiana e sostenere l’evoluzione del settore.

Il Presidente di CONPAIT, Angelo Musolino, ha espresso parole di gratitudine e di forte slancio

Il Presidente di CONPAIT, Angelo Musolino, ha espresso parole di gratitudine e di forte slancio: “ringrazio IFSE per l’ospitalità e per la qualità del confronto. È fondamentale costruire alleanze che mettano al centro la formazione, la professionalità e la crescita del nostro settore. I pasticceri italiani hanno idee, energia e visione: dobbiamo continuare a trasformare questa forza in azioni concrete, capaci di valorizzare il nostro lavoro e di proiettare la pasticceria italiana verso nuove sfide e nuovi traguardi”. L’incontro segna l’inizio di un percorso condiviso che punta a unire due realtà impegnate nella promozione dell’eccellenza gastronomica. Una collaborazione che nasce dal rispetto reciproco e dalla consapevolezza che solo attraverso il dialogo e la formazione continua si costruisce il futuro della professione.