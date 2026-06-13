Idonei, Antoniozzi (FdI): “osservazioni giuridiche superabili, la proposta di legge è solida”

Le criticità giuridiche evidenziate sulla proposta di legge regionale in materia di idonei sarebbero “risolvibili”. È la posizione espressa dal vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, intervenuto sul dibattito relativo al provvedimento. Secondo l’esponente di FdI, le osservazioni tecniche non metterebbero in discussione la tenuta complessiva della norma, né profili di costituzionalità. “Ho letto le osservazioni giuridiche sulla proposta di legge regionale sugli idonei. Mi pare siano problemi risolvibili”, ha dichiarato Antoniozzi.

Nel dettaglio, il parlamentare indica alcuni aspetti che dovranno essere gestiti con attenzione nel percorso legislativo, a partire dai rapporti con gli enti locali e dalla gestione delle graduatorie. “È importante non toccare l’accordo quadro con gli enti locali – dice Antoniozzi – e non creare disparità tra gli idonei consentendo uno scambio. Poi è giusto tenere fuori le società partecipate e quelle di diritto privato ed evitare le sovrapposizioni di portali. È fondamentale anche applicare la legge 150 e li le osservazioni giuridiche non toccano in alcun modo la costituzionalità della legge”.

Antoniozzi ha infine rivolto un ringraziamento al collega di partito impegnato in commissione sul provvedimento: “ringrazio l’on De Francesco che sta rappresentando al meglio in commissione la vicinanza di Fdi a questo mondo”. Il confronto politico sulla proposta di legge prosegue dunque all’interno del percorso istituzionale regionale, con l’obiettivo di definire un impianto normativo condiviso sul tema degli idonei.