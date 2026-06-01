“I Peddaroti” in Albania: così il gruppo folk reggino ha rappresentato l’Italia all’Aulona Inter Folk Festival

“I Peddaroti”, storico e noto gruppo folk di Reggio Calabria, sono stati ospiti e protagonisti dell’Aulona Inter Folk Festival 2026 a Valona, in Albania, rappresentando l’Italia e portando in alto il nome non solo tricolore, ma di Reggio e della Calabria anche oltre i confini nazionali. Il festival si è svolto dal 22 al 26 maggio proprio nella cittadina costiera e portuale albanese. Per il gruppo, che ha partecipato in massa attraversando il mare da Brindisi proprio a Valona, è stata un’esperienza unica e straordinaria. Un’esperienza, come sempre, ricca di allegria, balli, tradizioni, scambi culturali e artistici, dove ogni paese partecipante (un po’ da tutto il mondo) ha portato un pezzo della propria cultura all’interno di un festival composto da sfilate, parate ed esibizioni varie.

Non è la prima volta, ovviamente, che il gruppo folk “I Peddaroti” esce fuori dai confini nazionali. Lo ha fatto più volte, nella sua lunga storia, allo stesso tempo diventando anche paese ospitante. Ogni anno, infatti, in piena estate, la cittadina di Pellaro diventa teatro del festival “Gira lu mundu”, dove gruppi folk da diversi paesi del mondo accorrono a Reggio Calabria per far scoprire la propria cultura.

Tornando all’Aulona Inter Folk Festival 2026, e solo per far capire la portata dell’evento, e l’importanza della partecipazione anche per il gruppo pellarese, si elencano qui di seguito i gruppi partecipanti: