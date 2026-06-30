“I padroni della ’ndrangheta”, al Circolo Polimeni di Reggio Calabria la presentazione del romanzo di Claudio Cordova

Sarà presentato giovedì 2 luglio, alle ore 19:30, presso il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria, il romanzo d’esordio del giornalista e scrittore Claudio Cordova, “I padroni della ’ndrangheta. Malacarne. Una saga criminale”, pubblicato da Newton Compton Editori. Dal giornalista autore di inchieste su corruzione e criminalità organizzata Claudio Cordova, Premio Nazionale Paolo Borsellino, una narrazione tragica e vertiginosa del sistema criminale che attanaglia l’Italia: tra il Padrino e Gomorra le storie dei boss che hanno trasformato la ’ndrangheta in grande multinazionale del crimine. L’incontro, a ingresso libero, offrirà al pubblico l’occasione di conoscere da vicino l’opera e di dialogare con l’autore, protagonista della serata. Ad aprire l’evento saranno i saluti istituzionali di Ezio Privitera, presidente del Circolo “Rocco Polimeni”.

Nel corso della presentazione interverranno Claudio Cordova, autore del romanzo, e Giuseppe Borrelli, Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, che offriranno spunti di riflessione sui temi affrontati nel libro. A moderare l’incontro sarà la giornalista di Rai Calabria, Carla Monaco.