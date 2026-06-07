I lupetti del branco “Zanna Bianca” esplorano la storia delle Ferrovie dello Stato al Museo FS di Santa Caterina

Oggi il branco “Zanna Bianca” del gruppo Scout della Parrocchia di Santa Caterina ha fatto tappa al Piccolo Museo FS Pietro Germi, presso la Stazione FS di RC Santa Caterina, per una visita all’insegna della storia e della scoperta. Ad accogliere i giovani lupetti è stato Pino Strati, Presidente dell’Associazione Incontriamoci Sempre ODV, che ha guidato il gruppo alla scoperta dei reperti storici delle Ferrovie dello Stato, tra cui divise, sedili e componenti di treni ormai in disuso, ma che hanno segnato un’epoca. La visita è stata accompagnata da una gustosa colazione, che ha reso ancora più piacevole il racconto.

“Il luogo non è stato scelto a caso, ma ha un significato ben preciso: il gruppo si prepara alle vacanze di branco, momento conclusivo dell’anno trascorso; è la tappa più importante della scoperta, della caccia, del viaggio. E quale posto migliore di questo per lanciare il tema delle vacanze di branco 2026: il giro del mondo in sette giorni!!! Partiamo con lo stesso entusiasmo e il desiderio di scoperta con cui sono partiti milioni di viaggiatori affidandosi alla guida delle Ferrovie… perché il viaggio non inizia quando si arriva alla meta, ma appena si sale a bordo“.