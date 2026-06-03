Guerra Iran, Trump: “hanno accettato di non avere l’atomica. Vorrei incontrare Khamenei, ma gli mancano diverse parti”

Nell’ultimo round di negoziati, l’Iran avrebbe ceduto alla richiesta di non possedere un’arma nucleare. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump nel corso del podcast “Pod Force One” di Miranda Devine. “Poi possono cambiare idea, ma quella è stata la cosa principale“, ha aggiunto. Trump ha affermato, inoltre, di volere incontrare la Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei: “è coinvolto nei negoziati, nutrono molto rispetto verso di lui. Non ho avuto il privilegio di incontrarlo. Sento che non sta molto bene: gli mancano diverse parti“.

Il presidente americano si è detto possibilista sul futuro dei rapporti con la nuova leadership iraniana: “sembriamo andare molto d’accordo con l’ayatollah. Vorrei incontrarlo e penso che lo incontrerò a un certo punto“.

Il presidente americano, Donald Trump, ha smentito che i suoi continui cambi di posizione e di comunicazione sull’Iran facciano parte di una strategia volta a confondere Teheran. Parlando al podcast ‘Pod Force One’ della giornalista Miranda Devine, alla domanda se le sue dichiarazioni contraddittorie fossero una tattica deliberata, Trump ha risposto: “è positivo che siano confusi. Ma è semplicemente il mio modo di essere: posso dare una risposta e poi andare nello Studio Ovale e rendermi conto che non è più corretta. Le cose cambiano, sai. I fatti cambiano“.