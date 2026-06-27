Guardia medica estiva alla Tonnara, il Comune di Palmi chiede l’attivazione del servizio

L’Amministrazione comunale di Palmi, guidata dal sindaco Giovanni Calabria, ha inoltrato in data 16 Giugno 2026 alla Direzione generale dell’Asp di Reggio Calabria la richiesta formale di attivazione del servizio di Guardia Medica estiva presso le spiagge della Tonnara, uno dei tratti costieri più frequentati del territorio. “La richiesta nasce dalla necessità di garantire maggiore sicurezza sanitaria durante i mesi estivi, periodo in cui la popolazione presente sul litorale aumenta sensibilmente grazie al flusso turistico e al ritorno dei residenti temporanei. L’Amministrazione ha evidenziato come l’incremento delle presenze renda indispensabile un presidio medico dedicato, capace di intervenire con tempestività in caso di necessità“, afferma Giovanni Calabria, Sindaco di Palmi.

“La tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei visitatori è una priorità assoluta“, sottolinea l’Amministrazione Calabria. “La Tonnara è uno dei luoghi simbolo della nostra città e durante l’estate accoglie migliaia di persone. Per questo riteniamo fondamentale potenziare i servizi sanitari, garantendo una presenza stabile e immediatamente operativa“. La richiesta rientra tra le numerose azioni promosse da subito dall’Amministrazione insediata da circa un mese, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e rispondere in modo concreto alle esigenze della comunità e dei turisti. Il Comune resta in attesa del riscontro ufficiale da parte dell’Asp, sempre attenta alle esigenze del territorio, così da assicurare un’estate più sicura e protetta per tutti.