Guardia Medica a Gerace, il Comune scrive alle istituzioni per segnalare le criticità del servizio

L’Amministrazione Comunale di Gerace ha inviato una nota ufficiale alle istituzioni regionali e sanitarie competenti per segnalare le crescenti difficoltà del servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) nel territorio comunale e nei comuni dell’entroterra della Locride. La comunicazione nasce dalla volontà dell’Amministrazione di farsi portavoce del disagio vissuto quotidianamente da numerose famiglie, anziani e persone con difficoltà negli spostamenti, che considerano la Continuità Assistenziale un presidio fondamentale di sicurezza sanitaria e un punto di riferimento essenziale per il territorio.

Pur riconoscendo l’impegno della Regione Calabria e dell’Azienda Sanitaria Provinciale nel garantire i servizi sanitari, l’Amministrazione ha richiamato l’attenzione sulla particolare situazione delle aree interne, caratterizzate da una conformazione geografica che rende più complesso l’accesso alle strutture ospedaliere. Nella nota viene sottolineato il ruolo strategico della Continuità Assistenziale nel supportare il sistema sanitario territoriale, contribuendo a gestire e decongestionare il flusso di pazienti verso i Pronto Soccorso, evitando che problematiche sanitarie gestibili sul territorio gravino ulteriormente sulle strutture ospedaliere.

La questione assume una rilevanza ancora maggiore con l’avvicinarsi della stagione estiva, periodo durante il quale l’aumento delle presenze turistiche comporta una maggiore richiesta di assistenza sanitaria e rende ancora più importante garantire continuità ed adeguata copertura del servizio. L’Amministrazione Comunale auspica che le criticità segnalate possano essere attentamente valutate dagli enti competenti, affinché vengano individuate tutte le possibili soluzioni utili a garantire ai cittadini delle aree interne un servizio essenziale per la tutela del diritto alla salute.

“La nostra richiesta – precisa il Sindaco Rudi Lizzi – nasce esclusivamente dall’ascolto delle preoccupazioni dei cittadini e dalla volontà di tutelare un servizio essenziale per il territorio. Siamo certi che le istituzioni competenti sapranno valutare con attenzione questa segnalazione, nella consapevolezza che garantire la continuità assistenziale nelle aree interne significa garantire il diritto alla salute e la serenità delle nostre comunità”. L’obiettivo dell’iniziativa, sottolinea l’Amministrazione, non è alimentare polemiche, ma contribuire in maniera costruttiva a evidenziare una problematica che interessa numerose comunità del comprensorio e che merita la massima attenzione istituzionale.