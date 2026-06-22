Grimaldi (Cosenza), lavori all’ufficio postale di via Piano: servizi garantiti ad Altilia

L’ufficio postale di via Piano, a Grimaldi, sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e a garantire le attività previste dal progetto “Polis” di Poste Italiane. Durante i lavori, la continuità del servizio per i cittadini di Grimaldi sarà assicurata presso l’ufficio postale di Altilia, dove verrà allestito uno sportello dedicato, aperto da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 13,45, e il sabato fino alle 12.45.

Poste Italiane comunica che “l’ufficio postale di via Piano, a Grimaldi è interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e per garantire i servizi previsti dal progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. All’ufficio postale di Grimaldi si potranno chiedere i servizi Inps e del Ministero della Giustizia, i certificati anagrafici e di stato civile, il passaporto elettronico, il codice fiscale per neonati ed altri documenti”.

“La continuità del servizio per i cittadini di Grimaldi sarà garantita presso la sede dell’ufficio postale di Altilia dove verrà allestito uno sportello dedicato, aperto da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 13,45 ed il sabato fino alle 12.45”. Il progetto Polis punta a rendere più semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti, favorendo la coesione economica, sociale e territoriale e contribuendo al superamento del digital divide.