Grave incidente stradale sulla SS106: un morto e un ferito

Un nuovo grave incidente sulla Statale 106 si è verificato poco fa nel territorio di Corigliano-Rossano, causando pesanti disagi alla circolazione e momenti di forte apprensione tra gli automobilisti in transito. Il sinistro, avvenuto lungo una delle arterie più trafficate e delicate della costa ionica calabrese, ha provocato code e rallentamenti in entrambe le direzioni. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, l’impatto sarebbe stato particolarmente violento e avrebbe reso necessario l’intervento immediato dei soccorritori. La zona è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di assistenza e la gestione del traffico.

Persona incastrata nel veicolo: richiesto l’intervento dell’elisoccorso

Nel sinistro sulla SS106 sembra essere rimasta incastrata almeno una persona all’interno di uno dei mezzi coinvolti. Per questo motivo sono stati allertati i Vigili del Fuoco, intervenuti per estrarre il ferito dall’abitacolo e permettere ai sanitari di prestare le prime cure. Vista la gravità della situazione, sul posto è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso per garantire un trasferimento rapido verso una struttura ospedaliera. Le condizioni della persona coinvolta non sono al momento note e saranno chiarite dagli accertamenti sanitari.

Forze dell’Ordine e soccorsi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le Forze dell’Ordine, impegnate nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica, insieme ai Vigili del Fuoco e agli operatori del soccorso sanitario. Presente anche Socas Soccorso Stradale, per le attività di recupero dei mezzi e ripristino della carreggiata.

Le operazioni hanno inevitabilmente comportato rallentamenti alla viabilità, con traffico congestionato e lunghe attese per gli automobilisti. Le autorità stanno lavorando per riportare la circolazione alla normalità nel più breve tempo possibile.

SS106 ancora teatro di incidenti: traffico in tilt

L’ennesimo incidente sulla SS106 riaccende l’attenzione sulla sicurezza della strada Statale 106, spesso al centro della cronaca per sinistri anche gravi. Il tratto di Corigliano-Rossano è particolarmente trafficato e ogni emergenza provoca ripercussioni immediate sulla viabilità dell’intero comprensorio.

AGGIORNAMENTO ALLE ORE 17:00

La strada statale 106 Radd Jonica è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 12,530, nel territorio comunale di Corigliano-Rossano (CS), a causa di un incidente. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura. Nell’impatto una persona è deceduta e un’altra è rimasta ferita.